美客機起飛「險撞美軍T-38噴射機」　駕駛艙警報大響

▲達美航空客機差點撞上軍機。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國達美航空（Delta Air Lines）一架空中巴士A319客機28日下午起飛時，竟差點撞上一架美國空軍的T-38噴射機，客機駕駛艙內甚至響起碰撞警報，場面十分驚險。

根據CNN報導，達美航空一架空巴A319客機28日下午從雷根華盛頓機場（Ronald Reagan Washington National Airport）起飛，原定飛往明尼亞波利斯－聖保羅國際機場（Minneapolis-St. Paul International Airport），結果卻差點與美國空軍一架噴射機相撞，客機駕駛艙內的碰撞警報，場面一度緊張。

從網站LiveATC.net提供的航空通話錄音中可以聽見，達美的飛行員在起飛後不久便詢問塔台，「剛才起飛時……我們下方大約500英尺（約243公尺）真的有一架飛機嗎？」塔台的航管人員則回應，「達美2983班機，確實如此（affirmative）。」

該名機師也表示，他們在駕駛艙內收到了來自飛航防撞系統（Traffic Alert and Collision Avoidance System）的「解決警報」（resolution advisory），也就是明確的避撞指令，告訴機師必須立即調整飛行姿態以避免碰撞。

A Delta flight departing Washington-DCA reported receiving a TCAS RA shortly after take off this afternoon. The Delta flight was in close proximity to a US Air Force T-38, which was flying north along the east bank of the Potomac. https://t.co/6Q1pMekOUR pic.twitter.com/3lMp2lAmo4 — Flightradar24 (@flightradar24) March 29, 2025

這架達美班機當時共載有2名機師、3名空服員與131名乘客。達美航空發言人杜蘭特（Morgan Durrant）則回應說，「沒有什麼比乘客與機組人員的安全更重要。」他也強調，機組人員已根據標準程序操作，並按照警報指示改變飛行路線。

雖然達美航空並未公布涉事軍機的詳細資訊，但根據FlightRadar24航跡資料顯示，美軍一架空軍T-38訓練機當時以超過每小時560公里的速度，在距離地面約243公尺的高度掠過達美客機上空。

報導指出．這架軍機的起降點位於維吉尼亞州漢普頓市（Hampton）的蘭利空軍基地（Langley Air Force Base）。

事實上，就在這起驚險事件發生的前一天，美國國會才針對軍機與民航機在DCA機場周邊多次險些相撞召開聽證會，參議員們要求相關單位說明為何這類「近距離衝突」問題長期未被解決。

根據美國國家運輸安全委員會（NTSB）的資料顯示，從2021年至2024年期間，美國國內曾發生超過1.5萬起民航機與直升機過於接近的事件，其中有85起案例中，兩架飛機的垂直距離不到450公尺，水平距離更僅有60公尺。