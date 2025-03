美客機起飛「險撞美軍T-38噴射機」　駕駛艙警報大響

▲達美航空客機差點撞上軍機。(示意圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

美國達美航空(Delta Air Lines)一架空中巴士A319客機28日下午起飛時,竟差點撞上一架美國空軍的T-38噴射機,客機駕駛艙內甚至響起碰撞警報,場面十分驚險。

根據CNN報導,達美航空一架空巴A319客機28日下午從雷根華盛頓機場(Ronald Reagan Washington National Airport)起飛,原定飛往明尼亞波利斯-聖保羅國際機場(Minneapolis-St. Paul International Airport),結果卻差點與美國空軍一架噴射機相撞,客機駕駛艙內的碰撞警報,場面一度緊張。

從網站LiveATC.net提供的航空通話錄音中可以聽見,達美的飛行員在起飛後不久便詢問塔台,「剛才起飛時……我們下方大約500英尺(約243公尺)真的有一架飛機嗎?」塔台的航管人員則回應,「達美2983班機,確實如此(affirmative)。」

該名機師也表示,他們在駕駛艙內收到了來自飛航防撞系統(Traffic Alert and Collision Avoidance System)的「解決警報」(resolution advisory),也就是明確的避撞指令,告訴機師必須立即調整飛行姿態以避免碰撞。

A Delta flight departing Washington-DCA reported receiving a TCAS RA shortly after take off this afternoon. The Delta flight was in close proximity to a US Air Force T-38, which was flying north along the east bank of the Potomac. https://t.co/6Q1pMekOUR pic.twitter.com/3lMp2lAmo4