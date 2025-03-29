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快訊／馬斯克宣布：旗下xAI斥資450億美元「收購社群平台X」

▲馬斯克在發表慶祝川普總統就職的演說中，兩度作出疑似納粹手勢。(圖／路透)

▲馬斯克旗下的人工智慧新創公司xAI以全股票交易方式收購社群平台X。(圖／路透)

記者張方瑀／綜合報導

美國科技億萬富翁馬斯克（Elon Musk）旗下的人工智慧新創公司xAI宣布，以全股票交易方式收購社群平台X。據了解，這項併購案交易規模達450億美元。

根據《路透社》報導，馬斯克28日在X上發文宣布了這項交易，表示合併後的公司整體估值為800億美元，「xAI和X的未來是密不可分的。今天，我們正式邁出一步，要整合我們的資料、模型、運算能力、平台通路與人才。」

報導指出，xAI和X的合併，未來也有助於發展AI模型Grok。目前，X和xAI的發言人都還沒有回應媒體的置評請求，而這筆交易還有一些細節尚未公布，例如投資人是否已經同意交易，或者他們會如何獲得補償等。

D.A. Davidson & Co.分析師盧里亞（Gil Luria）表示，「這個450億美元的價格不是巧合，正好比2022年他私有化推特（Twitter）時的金額多出10億美元，他這樣也可以讓當時的推特共同投資人，分享到xAI的價值。」

馬斯克在2022年斥資440億美元買下社群網站推特，並更名為X，讓原本從2013年就公開上市的推特，正式告別公開市場。他當時還用「小鳥自由了（The bird is freed，原推特標誌）」來宣告完成收購。

xAI成立不到兩年，最近才完成一輪募資，籌得60億美元，讓公司估值達到400億美元。隨著AI戰火越來越激烈，xAI今年2月推出最新版本聊天機器人Grok-3，與中國AI公司DeepSeek，以及微軟（Microsoft）支持的OpenAI正面交鋒。

此外，xAI正加速擴建資料中心的規模，以訓練更強大的模型。其中在美國田納西州孟菲斯市（Memphis）打造的超級電腦集群Colossus，被譽為全球最大規模。

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