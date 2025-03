快訊／馬斯克宣布：旗下xAI斥資450億美元「收購社群平台X」

▲馬斯克旗下的人工智慧新創公司xAI以全股票交易方式收購社群平台X。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

美國科技億萬富翁馬斯克(Elon Musk)旗下的人工智慧新創公司xAI宣布,以全股票交易方式收購社群平台X。據了解,這項併購案交易規模達450億美元。

根據《路透社》報導,馬斯克28日在X上發文宣布了這項交易,表示合併後的公司整體估值為800億美元,「xAI和X的未來是密不可分的。今天,我們正式邁出一步,要整合我們的資料、模型、運算能力、平台通路與人才。」

@xAI has acquired @X in an all-stock transaction. The combination values xAI at $80 billion and X at $33 billion ($45B less $12B debt).



Since its founding two years ago, xAI has rapidly become one of the leading AI labs in the world, building models and data centers at…