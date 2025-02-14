不爽老公IG關注網友！50歲悍妻「拿情趣用品暴打他」　警到場GG了

▲內格倫因不滿丈夫在IG關注網友，而用情趣用品暴打對方。非新聞當事人。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

美國佛州警方8日以「家庭鬥毆罪」，將50歲女子內格倫（Juliissa Negron）逮捕歸案，因為這名女子涉嫌在爭吵時使用情趣用品攻擊她52歲的丈夫。警方抵達現場後，發現內格倫酒後情緒失控，還曾有家暴前科，於是迅速將其逮捕，而這名女子已在當地10日晚間交保獲釋。

據《每日星報》報導，事發當時，內格倫正在收拾行李，準備搬回波多黎各（Puerto Rico）居住。然而，她卻因為不滿丈夫在Instagram上關注的網友，於是便與丈夫吵了起來。內格倫的丈夫表示，內格倫當時喝了一點酒，因此行為變得越來越暴力，先是掌摑他的臉部，隨後更在他威脅要報警時，突然拿出情趣用品對其進行攻擊。

警方接獲報案後，迅速趕到內格倫與丈夫位於皮爾斯堡（Fort Pierce）的住宅。丈夫提醒警方，內格倫當時赤身裸體，可能會當場「暴露自己」，並透露妻子過去曾多次對他施暴，導致他不得不離開家中。警方進入屋內之後，發現內格倫情緒激動，語無倫次，全身還散發著濃烈酒味。警方試圖詢問細節，但她無法提供清楚的說詞。

最後，警方以「家庭鬥毆罪」（domestic battery）將內格倫當場逮捕關押，但這名女子已在當地10日晚間以1000美元（約新台幣3.27萬元）的保證金獲釋，並預計將於3月24日出庭受審。目前，法官已下令內格倫不得再與丈夫聯繫，以防止進一步衝突。