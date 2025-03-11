GD留言！湖南女孩跳〈TOO BAD〉爆紅　爸坦言：跳舞的契機是他

記者廖翊慈／綜合報導

湖南郴州一名7歲的女孩朱小小日前翻跳，韓國天王權志龍（GD）的新歌〈TOO BAD〉，意外被轉發到Instagram，並成功釣到本尊留言「愛心眼表情符號」。朱小小的爸爸坦言，沒想過有這麼多人，稱讚女兒的舞蹈實力，而小小開始學跳舞的契機也是因為權志龍。

據《極目新聞》報導，朱小小的翻跳影片，被權志龍的粉絲帳號轉發至Reels，才意外讓權志龍看到。目前該轉發Reels觀看次數，已超過258萬次，權志龍的留言有超過6.1萬個讚。

▲GD按讚的湖南小女孩。（圖／翻攝自Instagram／longbaby0818，上同）

小小的爸爸表示，女兒從3歲半開始，就展現出對舞蹈的濃厚興趣，「最初發現女兒的舞蹈天賦，是因為一次偶然播放權志龍的歌曲，真的很巧，這次爆紅的契機，和當初學舞蹈的原因，竟是同一位歌手。」

對於這次意外爆紅，他認為，要特別感謝熱心的粉絲，「一些海外粉絲看到這段影片後，主動提出幫忙轉發，希望能讓權志龍看到，我允許後，粉絲們將影片轉發出去，僅過了2個小時，粉絲們就興奮地來跟我們說，權志龍已經看到了這段翻跳影片，還留言了。」

小小的爸爸還說道，影片的拍攝和選曲，都是由小小的媽媽負責，小小平時很喜歡透過短影片學習舞蹈，每天在家自學4小時，真的很努力，「孩子非天賦性舞者。」

他表示，影片爆紅後，家裡收到不少經紀公司的邀約，希望栽培女兒進演藝圈，「我們一家經過深思熟慮後，決定婉拒這些邀約，讓女兒專注於學業和舞蹈訓練，希望她在最應該學習的時候，能夠不斷提升自己，為未來的舞蹈之路，打下穩定的基礎。 」