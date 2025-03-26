嘉基醫院億元新正子造影中心　提供精準偵測及治療規劃服務

▲ 嘉基醫院新正子造影中心啟用全方位升級 打造高端精準醫療體驗 。（圖／嘉義基督教醫院提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

為提升醫療診斷品質與精準度，嘉義基督教醫院斥資近億元打造全新的正子造影中心（PET /CT Imaging Center）正式啟用，並領先引進GE(美國奇異公司)最新一代的數位化正子斷層掃描造影設備，且由國內少數兼具核醫、放射科專長的姚維仁醫師，為病人提供最專業的診斷與個人化治療規劃，此項醫療設備更新與升級將有效提升癌症、神經疾病及心血管疾病的早期偵測與提供精準醫療服務，發揮關鍵作用。

為優化診療流程 提供更舒適就醫體驗，嘉基斥資8千多萬元打造全新正子造影中心，不但領先雲嘉南其他醫院引進全新數位化正子斷層造影設備，新中心的空間設計也充分考量病患需求，打造寬敞的候診區、獨立的掃描室，並提供溫馨舒適的就醫環境。此外，數位化報告系統的導入，大幅縮短影像診斷時間，讓病人能更快獲得檢查結果，利於醫師快速制定治療計畫，提升整體醫療效率。

姚維仁醫師表示，正子造影（Positron Emission Tomography，PET）是一種高端醫學影像技術，透過正電子放射性藥物偵測人體內的代謝活動，協助醫師掌握疾病進程。嘉基正子造影中心引進美國奇異公司(GE discovery)最先進的機種，具備安全無侵入性的全身掃描、高解析度、低輻射劑量及更快掃描速度等特色，不僅注射藥物量減半，就能夠提供更清晰的影像，幫助醫療團隊更早期、準確地發現疾病，提高診斷精確度，進而改善治療效果。

▲ 嘉基 新正子造影中心啟用全方位升級 陳煒院長致詞 。

陳煒院長表示，現址原為供應中心，遷移後將此打造成全新正子造影中心，並特邀請在核醫影像診斷領域的權威專家嘉基前院長姚維仁醫師，以正子掃描和超音波專長繼續在核子醫學科為民眾服務，中心由多位經驗豐富的核醫專科醫師、放射師、醫檢師與技術師組成專業醫療團隊，可提供病患獲得最專業的完整的影像診斷與個人化醫療建議。

▲ 嘉基擁有數十年核醫診斷經驗 姚維仁醫師。

姚維仁醫師擁有數十年核醫診斷經驗，曾在國際頂尖醫學機構從事研究與臨床工作，在癌症影像診斷、神經退化性疾病偵測及精準醫療領域享有盛譽。姚維仁醫師表示，隨著精準醫療時代的來臨，正子造影技術已成為癌症診斷與治療規劃的重要工具，嘉基全新正子造影中心的啟用，不僅能提供世界級的影像診斷服務，更將大幅提升癌症篩檢、腫瘤定位、治療監測的精準度，協助醫師評估治療效果，進一步提升病患的存活率與生活品質。此外，PET技術在失智症、阿茲海默症、帕金森氏症等神經退化性疾病的早期診斷中亦具有關鍵作用，能幫助患者及早發現問題，獲得適切的治療方案。

陳煒院長表示，新正子造影中心的啟用，不僅代表嘉基醫療影像技術的重大升級，更象徵著醫院邁向智慧醫療的新里程碑。我們將持續引進最先進的醫學影像技術，並結合頂尖專家的專業診斷能力，提供病患更精準、更高品質的診療服務，為提升整體醫療水準貢獻一份心力。