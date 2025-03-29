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「柯文哲只能忍受司法摧殘」　陳佩琪：這是一個怎樣的人權台灣？

▲民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪。（資料照／記者李毓康攝）

▲民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪昨日得知柯文哲遭裁定延押的消息後，在臉書悲喊「若我先走請不要通知他」，網友則紛紛留言要陳佩琪保重身體，今（29日）陳佩琪再度發文表示，柯文哲是一個救人無數的醫生，如今臨老頻病，卻只能繼續忍受司法的摧殘，讓她不禁感慨，這到底是一個怎樣的人權台灣？

台北地院合議庭法官昨日裁定柯文哲等同案在押被告繼續羈押2個月。裁定理由書提到，京華城容積案與政治獻金侵占案中，被告與證人們的證詞供述均有差異，且辯護人擬聲請傳喚為數非少之證人，加以全案卷宗繁雜，案情仍有晦暗不明之可能。至於日前柯文哲律師遞狀聲請具保停押的部分，後續仍待法官審酌，再行裁定。

陳佩琪昨日得知延押消息後，隨即發文表示「若我先走請不要通知他」，引來網友留言打氣，要陳佩琪保重身體。而今日陳佩琪再發文指出，柯文哲，是一個救人無數的醫生，如今自己臨老頻病，卻只能繼續忍受司法的摧殘和病痛的折磨。

陳佩琪抨擊，過去救人無數的柯文哲，現在卻毫無改變的能力，讓許多人無語問蒼天，這到底是一個怎樣的人權台灣？陳珮琪進一步痛批，民進黨政府掌握司法、媒體，賞官位、給標案、養側翼，蹂躪台灣千千萬，手段之兇殘，應該是可以永遠執政了。

此外，陳佩琪強調，柯文哲已經多次跟她表明，司法在沒有證據的情況下，既然已經走到這地步，也只能選擇把他關押到死。最後，陳佩琪表示，時事評論員陳清茂和民眾黨中央委員林富男今晚將在高雄為柯文哲舉辦祈福點燈音樂晚會，她希望，晚上的音樂會柯文哲能感受到大家的祝福，得到心靈的慰藉，「我愛你，不希望你再受此折磨了！」

★★未經判決確定，應推定為無罪★★

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