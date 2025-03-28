柯文哲被延長羈押禁見！館長突PO影片　4秒內容曝光

▲陳之漢突然PO影片，4秒內容僅有1個字。（圖／翻攝臉書／飆捍）



記者柯振中／綜合報導

民眾黨前主席柯文哲近日傳出健康亮紅燈的消息，北所對此則澄清「無外傳病症」，引起台灣民眾討論，北院的合議庭28日也裁定，繼續延長柯文哲等4人羈押禁見2個月。對此，網紅「館長」陳之漢發了一段影片，疑似是針對柯文哲近日的情況發聲。

柯文哲近日傳出健康亮紅燈的情況，民眾黨發言人陳智菡表示，柯26日律見時告知律師「身體極度不適」，希望陳佩琪能夠代為申請病歷。不過，北所則對此表示，柯的恢復狀況良好，並無外界所傳的情況。

雖然北所發出聲明，聲稱柯文哲恢復狀況良好，不過民眾黨主席黃國昌仍舊喊話，希望北院能夠具保停押。但北院合議庭28日裁定出爐，裁定柯文哲等4人延長羈押禁見2個月，原因是有相當理由足認有動機潛逃海外、規避本案審判及受到的刑罰之虞，具保、限制住居等替代處分，無法達到防止被告等人逃亡或可能勾串共犯、證人之效果，因此有羈押之必要。

對此，「館長」陳之漢先是在臉書發文，內容僅有一個髒話，隨後他又錄製了影片，似乎是在針對柯文哲的健康情況、北院延長羈押禁見的裁定發表想法。影片內容僅有4秒，陳之漢對著鏡頭罵了一字國罵，並未多說其他話。

影片曝光以後，館長的粉絲則是留言力挺，「真的只能用這個字了」、「支持館長，怒火」、「X出大家的心聲」、「真的是X拎老師」、「開直播罵久一點才行」、「真的超X，馬的法科。」