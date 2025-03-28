　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

柯文哲被延長羈押禁見！館長突PO影片　4秒內容曝光

▲▼陳之漢突然PO影片，4秒內容僅有1個字。（圖／翻攝臉書／飆捍）

▲陳之漢突然PO影片，4秒內容僅有1個字。（圖／翻攝臉書／飆捍）

記者柯振中／綜合報導

民眾黨前主席柯文哲近日傳出健康亮紅燈的消息，北所對此則澄清「無外傳病症」，引起台灣民眾討論，北院的合議庭28日也裁定，繼續延長柯文哲等4人羈押禁見2個月。對此，網紅「館長」陳之漢發了一段影片，疑似是針對柯文哲近日的情況發聲。

柯文哲近日傳出健康亮紅燈的情況，民眾黨發言人陳智菡表示，柯26日律見時告知律師「身體極度不適」，希望陳佩琪能夠代為申請病歷。不過，北所則對此表示，柯的恢復狀況良好，並無外界所傳的情況。

雖然北所發出聲明，聲稱柯文哲恢復狀況良好，不過民眾黨主席黃國昌仍舊喊話，希望北院能夠具保停押。但北院合議庭28日裁定出爐，裁定柯文哲等4人延長羈押禁見2個月，原因是有相當理由足認有動機潛逃海外、規避本案審判及受到的刑罰之虞，具保、限制住居等替代處分，無法達到防止被告等人逃亡或可能勾串共犯、證人之效果，因此有羈押之必要。

對此，「館長」陳之漢先是在臉書發文，內容僅有一個髒話，隨後他又錄製了影片，似乎是在針對柯文哲的健康情況、北院延長羈押禁見的裁定發表想法。影片內容僅有4秒，陳之漢對著鏡頭罵了一字國罵，並未多說其他話。

影片曝光以後，館長的粉絲則是留言力挺，「真的只能用這個字了」、「支持館長，怒火」、「X出大家的心聲」、「真的是X拎老師」、「開直播罵久一點才行」、「真的超X，馬的法科。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
609 3 2621 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
泰國副總理宣布全國停課：百年未見的災情
80名黃子佼們慘了！「創意私房」高級會員剉咧等　檢聯手追查
快訊／八點檔女神生了「產後狀態超狂」
快訊／苗栗男遭活埋死亡！
快訊／緬泰強震災情嚴重　賴清德喊話了
快訊／2警專學生晚間「在學校被砍」！
泰國「21億新大樓」被震垮！建設公司中國中鐵偷刪慶祝文
快訊／金秀賢深夜邀約高二金賽綸！私密對話曝　
獨／台粉遊泰追星遇強震！藝人體育場綵排嚇逃命
快訊／緬甸強震2區多罹難者！已逾50人死300傷
緬甸強震「震垮曼谷大樓」！被挖承建商是中國廠商

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

花蓮「查水表」案交保撤銷！　明良臻遭羈押禁見2個月

吳淡如「公布說」4萬人點讚　北檢、中檢調查80高級會員名單

快訊／綑綁鋼筋邊坡突崩塌…苗栗工人遭活埋！搶救無效亡

80名黃子佼們慘了！「創意私房」高級會員剉咧等　檢聯手追查

柯文哲被延長羈押禁見！館長突PO影片　4秒內容曝光

快訊／警專2學生被砍！19歲學生被怨集合常遲到　國文課上連續行兇

桃園19歲男掃射黑幫招待所　美製M15響尾蛇突擊槍黑市價達200萬

獨／台粉遊泰追星遇強震！藝人體育場彩排嚇逃命　救護車卡車陣

離島急救援！澎湖南海之星變身醫療船　凌天救護員助後送

台南女三寶鬼切「完全不理後面」超扯畫面曝　網友氣翻了

轎車猛衝停等區　2機車倒地...落跑又撞自小客

音控師上台測試麥克風　唱《月牙灣》飆高音開口跪

金秀賢疑似要求性關係：想抱著睡　16歲金賽綸傻回「等我想做再做」

#魏如萱 現場表演遇蟲爬身上　驚嚇甩手！下秒唱到大爆笑

高雄排毒一條街被抄！深Ｖ超兇狂吸客　警掀拉簾老司機秒軟

【妳是誰？】老公麻醉時數14秒才睡倒　手術到一半還突然醒來XD

玥熹再談小優心死　「從此就是陌生人」

Melinda挺孕肚首露臉！ 被問楊祐寧「7胎宣言」XD

金秀賢傳「情趣內衣」給金賽綸　《橫豎》公開影片：大家來評斷

#洪淨 #中捷 砍人突當庭下跪致歉！受害者父親怒斥：噁心八點檔

花蓮「查水表」案交保撤銷！　明良臻遭羈押禁見2個月

吳淡如「公布說」4萬人點讚　北檢、中檢調查80高級會員名單

快訊／綑綁鋼筋邊坡突崩塌…苗栗工人遭活埋！搶救無效亡

80名黃子佼們慘了！「創意私房」高級會員剉咧等　檢聯手追查

柯文哲被延長羈押禁見！館長突PO影片　4秒內容曝光

快訊／警專2學生被砍！19歲學生被怨集合常遲到　國文課上連續行兇

桃園19歲男掃射黑幫招待所　美製M15響尾蛇突擊槍黑市價達200萬

獨／台粉遊泰追星遇強震！藝人體育場彩排嚇逃命　救護車卡車陣

離島急救援！澎湖南海之星變身醫療船　凌天救護員助後送

台南女三寶鬼切「完全不理後面」超扯畫面曝　網友氣翻了

緬甸1日2強震！軍政府罕見尋求國際援助　宣布6地進入緊急狀態

緬甸7.7強震！泰國副總理「百年未見的災情」宣布全國停課

花蓮「查水表」案交保撤銷！　明良臻遭羈押禁見2個月

吳淡如「公布說」4萬人點讚　北檢、中檢調查80高級會員名單

Yamaha「XSR155復古輕檔車」添2款新色　折合新台幣11.1萬

女女戀修成正果…程予希加入林辰唏「多元家庭」　純白婚紗照曝光

「萬秀孫」張瑞夫爸爸「爆腸穿孔出血休克」緊急送醫現況曝

台灣大搶口碑！599月租以上送近萬元AI服務　兌換截止日曝光

快訊／綑綁鋼筋邊坡突崩塌…苗栗工人遭活埋！搶救無效亡

比爾蓋茲預測：AI將讓人類10年內實現「周休5日」

被反鎖在客戶家陽台！機智叫外送才成功脫困

社會熱門新聞

「直播界男神」公益人設都假的　吸少年當打手鬧鄰

抱病妻從14樓窗戶往外丟　她全身骨碎慘死

即／柯文哲4被告已押7個月　北院裁定再延押2個月

男輕生獲救！女友上山尋人卻死計程車內

國軍桌曆正妹士官出事了　變幽靈人口慘被判刑

即／竹聯幫慘了！警掃蕩3堂口逮40人　明仁會團滅

即／淡水民宅要價640萬賓士起火！車主身分曝光　曾捐地順澤宮

吳淡如要求公布「創意私房」80位高級會員

台北男租BMW買貢丸　衝進楊梅休息站連撞7車

人夫激戰女下屬20次　她「好想要」自拍淫片洩姦情

即／瑞豐夜市炒麵店發生火警　火焰點燃抽油煙機

即／新光三越氣爆奪5命　火調報告出爐：瓦斯釀禍

高雄鐵工廠意外　女遭百斤廢鐵砸頭亡

妻激戰多男狂拍片！老公「拿性愛光碟」提離婚　法官准了

更多熱門

相關新聞

北院裁准柯文哲延押理由出爐

北院裁准柯文哲延押理由出爐

台北地院審理京華城改建容積率獎勵等案，今（28日）裁定在押的柯文哲等4名被告各延長羈押禁見2個月，理由為仍有逃亡與勾串滅證之虞，至於柯昨聲請具保停止羈押，合議庭尚未裁定。此外，柯妻陳佩琪持續喊話讓柯交保治病，台北看守所今回應表示，經專科醫師向柯重複確認，並無外傳病症，請外界勿隨意揣測。

柯文哲延押！陳佩琪悲喊「若我先走不要通知他」　網友：夫人請保重

柯文哲延押！陳佩琪悲喊「若我先走不要通知他」　網友：夫人請保重

喊話法院同意柯文哲具保停押　黃國昌：真的要關到出現生命危險？

喊話法院同意柯文哲具保停押　黃國昌：真的要關到出現生命危險？

快訊／北院裁定延押禁見2個月　柯文哲律師團將依法提出抗告

快訊／北院裁定延押禁見2個月　柯文哲律師團將依法提出抗告

擔心柯到沒睡覺　陳佩琪：等你回來

擔心柯到沒睡覺　陳佩琪：等你回來

關鍵字：

柯文哲羈押禁見血尿急性腎損傷

讀者迴響

熱門新聞

緬甸7.7地震！曼谷高樓瞬間倒塌

「直播界男神」公益人設都假的　吸少年當打手鬧鄰

快訊／好市多宣布4/1起實施「入口電子掃卡」　非會員無法入場

抱病妻從14樓窗戶往外丟　她全身骨碎慘死

澤倫斯基：普丁快死了！患病傳聞一次看

家寧道歉7天首露面「PO自拍化妝片」　IG遭洗版狂罵

大潤發改名「大全聯」LOGO曝光！

即／柯文哲4被告已押7個月　北院裁定再延押2個月

快訊／《海角七號》中孝介澡堂猥褻男子！

快訊／震撼！羅志祥鬆口「羅媽媽罹阿茲海默症」

男輕生獲救！女友上山尋人卻死計程車內

「牆壁一直在裂！」他在曼谷被晃到站不住

快訊／泰國總理宣布　曼谷進入緊急狀態

「大潤發」預計改名為「大全聯」

金城武重磅回歸！　網友暴動：帥大叔終於營業啦

更多

最夯影音

更多

轎車猛衝停等區　2機車倒地...落跑又撞自小客

音控師上台測試麥克風　唱《月牙灣》飆高音開口跪

金秀賢疑似要求性關係：想抱著睡　16歲金賽綸傻回「等我想做再做」

#魏如萱 現場表演遇蟲爬身上　驚嚇甩手！下秒唱到大爆笑

高雄排毒一條街被抄！深Ｖ超兇狂吸客　警掀拉簾老司機秒軟

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面