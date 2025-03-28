北院裁定柯文哲延長羈押理由出爐　北所澄清：無外傳病症

▲因涉犯京華城等案已被羈押禁見約7個月的柯文哲，28日被北院承審合議庭裁定延長羈押禁見2個月。（資料照／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理京華城改建容積率獎勵等案，今（28日）裁定在押的柯文哲等4名被告各延長羈押禁見2個月，理由為仍有逃亡與勾串滅證之虞，至於柯昨聲請具保停止羈押，合議庭尚未裁定。此外，柯妻陳佩琪持續喊話讓柯交保治病，台北看守所今回應表示，經專科醫師向柯重複確認，並無外傳病症，請外界勿隨意揣測。

京華城等案在押被告包括台灣民眾黨前主席柯文哲、大帳房李文宗、台北市議員應曉薇與威京集團主席沈慶京，起訴移審後第1次羈押禁見3個月，將在下月（4月）1日到期，北院承審合議庭日前開庭調查，今裁定4人從4月2日起均延長羈押禁見2個月，並駁回沈的交保聲請。

合議庭裁定理由指出，柯文哲4人涉犯違背職務行收賄、圖利等最輕本刑5年以上徒刑重罪，犯罪嫌疑重大，審酌4人身分地位、經濟能力，有相當理由足認均有動機潛逃海外，規避本案審判及可能受到的刑罰之虞。

合議庭認為本案目前審理進度，被告等人與同案共犯及證人供述均有差異，辯護人復聲請調閱數量相當龐大之廉政署詢問、檢察官偵訊錄音錄影光碟，並擬聲請傳喚為數非少之證人，復佐以本案卷宗繁雜、共犯甚多，未來很可能須長時間、密集進行審理，案情仍有晦暗不明之高度可能。

合議庭認為有相當理由足認柯文哲4人目前仍有勾串共犯、證人之虞，故原羈押之原因仍然存在。衡量4人所涉犯罪情節對社會之危害性非輕、於本案犯行之分工程度、國家刑罰權遂行之公益及被告等人之人身自由利益後，認具保、限制住居等替代之處分，尚無法達到防止被告等人逃亡或可能勾串共犯或證人之效果。

另為確保本案審判及將來執行程序之進行，故認對被告等人羈押係適當、必要，且合乎比例原則，而認有羈押之必要，均應自2025年4月2日起延長羈押各2月，並禁止接見、通信。

▲柯文哲妻子陳佩琪昨（27日）開記者會擔憂丈夫疑因腎結石「疼痛血尿+嘔吐」，希望丈夫能交保治病。（資料照／記者屠惠剛攝）

至於昨天（27日）北院收受被告柯文哲的律師團所提「刑事聲請具保停止羈押狀」，主張柯文哲罹患之疾病有非保外治療，顯難痊癒情形，合議庭表示此部分尚待另行調查。

關押柯文哲4人的台北看守所，面對陳佩琪、台灣民眾黨立委等人質疑罔顧柯的健康狀況，今再度回應指出持續提供柯姓被告（下稱柯員）所需醫療處遇，妥適照顧其健康，說明如下：

1.截至今(28)日下午，本所持續安排專科醫師診察柯員恢復情形，並透過密集向本人重複確認、進行健康評估，現仍確未出現外傳之病症。

2.本所為保障被告收容期間健康，針對任何身體不適者，均會立即安排專業醫師診療，按醫囑制定個案所需之治療照護計畫。故原已協同醫院排定柯員後續檢查及恢復療程，亦將視其身體狀況變化即時調整，俾利使其受妥適之醫療照護。

3.對於任何被告在所內之健康評估、醫療照護情形，本所均留有紀錄，可供家屬查證調閱，誠摯籲請外界勿隨意揣測、指摘，抹煞盡心照護人員之辛勞。