區桂芝受訪惹議　教育部長提醒：教師應清楚國家認同

▲區桂芝受訪惹議，教育部長鄭英耀提醒，教師應清楚國家認同。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

北一女國文教師區桂芝因接受央視採訪遭民眾檢舉，風波持續延燒。教育部長鄭英耀今（29日）指出，台灣是主權國家，教育工作者必須要有清楚的國家認同，在課堂教學時，讓青少年具有國家主權意識、確保國家認同，身為教育工作者責無旁貸，課餘時間言論則給予充分尊重，若教育人員言行造成誤解或困擾，教育相關單位基於權責應予以善意提醒。

鄭英耀今天上午出席2025青年政策白皮書公民對話活動。針對區桂芝因接受中國大陸央視採訪，遭到民眾檢舉違反教育中立，鄭英耀再次重申教育部態度。

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鄭英耀表示，民主法治的國家，最重要、最寶貴的是言論自由，只有言論自由才能「百花齊放」，也是民主非常重要的精神，呈現「生物多樣性、族群多樣性、言論多樣性」，給予言論充分的自由，也給予尊重。

不過，鄭英耀強調，不要忘記台灣教育的最基本大法「教育基本法」，教育目的除了培養年輕世代不同教育階段學生，還要培育良好專業知識與技能及公民素養，以及科技素養、創意與批判，最終目的培養具有國家意識的現代化公民，這是教育基本法對教育的規範。

鄭英耀指出，教育中立本於老師專業，課餘時間言論給予充分尊重，但不要忘記身為中華民國教育工作者，台灣是主權國家，如何透過課堂教學，讓青少年朋友具有國家主權意識，確保國家認同，這是身為教育工作者責無旁貸的責任，個人對於表達政治或人與人互動的看法，給予充分尊重和保護，但教育工作者在工作時，不要忘記台灣是主權國家，要有很清楚的國家認同，台灣就是一個主權國家。

區桂芝遭檢舉之後，北市教育局認定沒有違反教育中立。媒體追問，未來若再遭到檢舉要如何處理。鄭英耀認為，若一個教育人員的言行造成許多誤解或困擾，教育局應該本於權責去提醒，儘管有言論自由，也應該避免不必要的困擾，所以相關教育單位，應該有基本責任，給予善意提醒。