北一女校友致校長公開信　批區桂芝「綁架校譽」：別躲在光環下發聲

▲北一女國文老師區桂芝被檢舉違反中立原則。（圖／記者許敏溶攝）

生活中心／綜合報導

北一女教師區桂芝因為接受央視訪問時批評賴總統而遭檢舉，事件引發熱議。知名作家、北一女校友丘美珍發布給校長陳智源的公開信，質疑區桂芝綁架了北一女的校譽，並意圖擴大自己影響力的惡意行為。她也對區桂芝喊話，「不要再躲在北一女的光環下，傳遞個人意見。」

丘美珍昨日在臉書發表《致北一女校長的公開信》，她在信中提到，自己是多年前畢業的校友，在陳智源上任北一女第一年，她剛好擔任校友會刊物主編，當時就對陳智源的教育視野及知性親和的處事風格印象深刻，也欽佩陳智源在北一女帶領學生以及老師團隊，創造出知性且多元的校園生活。

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不過，丘美珍指出，近日區桂芝接受央視採訪，畫面配上中英文字幕，向全球傳送，她的「個人意見」被放大成為北一女全體師生及校友的意見，讓全台灣人對北一女產生誤解，她的意見被放大成為全台灣人的意見，讓全世界對台灣產生誤解。

「以我拙見，如果她在自己親朋好友之間，自己說這番話，那麼，才能稱為個人意見。一旦她對著媒體發聲，又冠上北一女教師之名，那麼，就不只是個人意見，而是綁架了北一女的校譽，意圖擴大自己影響力的惡意行為。」丘美珍說，了解政治見解，各有不同，即使同為北一女的教師、學生、校友，也一樣有人贊同區桂芝、有人反對區桂芝。

丘美珍指出，只希望傳達自己的聲音，「請區桂芝老師不要再躲在北一女的光環下，傳遞她的『個人意見』，往後她如果有受訪機會，請她勇敢的以自己行不改名、坐不改姓的區桂芝三個字發聲，做個『堂堂正正的中國人』。這樣，才能讓她被歷史真真切切的記住，讓現在及未來的人，對她做出中肯的評價。」

在信的最後，丘美珍表示，希望校長能夠做出回應，至少能夠發出聲明，明言區桂芝的意見不代表北一女所有師生校友。