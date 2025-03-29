　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北一女校友致校長公開信　批區桂芝「綁架校譽」：別躲在光環下發聲

▲▼北一女國文老師區桂芝被檢舉違反中立原則，今天出面否認。（圖／記者許敏溶攝）

▲北一女國文老師區桂芝被檢舉違反中立原則。（圖／記者許敏溶攝）

生活中心／綜合報導

北一女教師區桂芝因為接受央視訪問時批評賴總統而遭檢舉，事件引發熱議。知名作家、北一女校友丘美珍發布給校長陳智源的公開信，質疑區桂芝綁架了北一女的校譽，並意圖擴大自己影響力的惡意行為。她也對區桂芝喊話，「不要再躲在北一女的光環下，傳遞個人意見。」

丘美珍昨日在臉書發表《致北一女校長的公開信》，她在信中提到，自己是多年前畢業的校友，在陳智源上任北一女第一年，她剛好擔任校友會刊物主編，當時就對陳智源的教育視野及知性親和的處事風格印象深刻，也欽佩陳智源在北一女帶領學生以及老師團隊，創造出知性且多元的校園生活。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，丘美珍指出，近日區桂芝接受央視採訪，畫面配上中英文字幕，向全球傳送，她的「個人意見」被放大成為北一女全體師生及校友的意見，讓全台灣人對北一女產生誤解，她的意見被放大成為全台灣人的意見，讓全世界對台灣產生誤解。

「以我拙見，如果她在自己親朋好友之間，自己說這番話，那麼，才能稱為個人意見。一旦她對著媒體發聲，又冠上北一女教師之名，那麼，就不只是個人意見，而是綁架了北一女的校譽，意圖擴大自己影響力的惡意行為。」丘美珍說，了解政治見解，各有不同，即使同為北一女的教師、學生、校友，也一樣有人贊同區桂芝、有人反對區桂芝。

丘美珍指出，只希望傳達自己的聲音，「請區桂芝老師不要再躲在北一女的光環下，傳遞她的『個人意見』，往後她如果有受訪機會，請她勇敢的以自己行不改名、坐不改姓的區桂芝三個字發聲，做個『堂堂正正的中國人』。這樣，才能讓她被歷史真真切切的記住，讓現在及未來的人，對她做出中肯的評價。」

在信的最後，丘美珍表示，希望校長能夠做出回應，至少能夠發出聲明，明言區桂芝的意見不代表北一女所有師生校友。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
581 2 5911 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
新一代小孩取名「都這22字」！　全場笑了：一家人上榜
快訊／台中夫妻詭異陳屍墓園外車內　兒急報警
台北30年牛排館宣布插旗台中！　店址曝光
快訊／3縣市大雨特報！　下到晚上
震超大「丫頭剛好在曼谷」！洩現況：很多人不敢回家
韓男團取消泰國演出秒返韓！　挨轟「丟下粉絲」掀脫粉潮
獨／緬甸7.7強震「台大教授10年前神預測」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北一女校友致校長公開信　批區桂芝「綁架校譽」：別躲在光環下發聲

新一代小孩取名「都這22字」沐秒中！全場笑了：一家人上榜

怕尿尿亂噴「有男生坐著小便？」　醫曝4好處

快訊／3縣市大雨特報！下到晚上

海外旅遊遇天災！快存「1號碼」可免費打　救助管道曝光

獨／緬甸強震「台大教授10年前神預測」　斷層破裂恐達200公里

全台最強景點「鹿耳門聖母廟」奪冠　1月吸377萬旅客朝聖

緬甸強震規模上修8.2與美國不同步　氣象署解釋原因

前樂天女孩宣布離婚　酒駕球員前夫凌晨發聲

冷氣團達標！北東溼冷「明雨勢變大」　清明連假好轉

#緬甸 #強震 7秒震垮「曼谷大樓」！工人逃命　近距離視角曝光

稀有「美人魚」現蹤宜蘭！　儒艮誤闖漁網救援後已野放

#緬甸 7.7地震！　#曼谷 高樓 #起重機 掉落

緬甸7.7地震！泰國「曼谷高樓倒塌」　夷為平地恐怖瞬間曝

【強震實況】緬甸規模7.7大地震　屋子狂晃「人幾乎坐不穩」

把超大水壺放櫃台結果誤會要用環保杯了XD

蕭敬騰與白敬亭好交情　狂誇《難哄》真的帥

#緬甸 7.7地震！ 飯店高空 #泳池 變「 #瀑布 」

趙露思因吃藥「記不住台詞」　曾1天睡2小時..病倒才知錯

金城武神隱8年「大陸復出」！　 網感動：是新鮮會動的男神

北一女校友致校長公開信　批區桂芝「綁架校譽」：別躲在光環下發聲

新一代小孩取名「都這22字」沐秒中！全場笑了：一家人上榜

怕尿尿亂噴「有男生坐著小便？」　醫曝4好處

快訊／3縣市大雨特報！下到晚上

海外旅遊遇天災！快存「1號碼」可免費打　救助管道曝光

獨／緬甸強震「台大教授10年前神預測」　斷層破裂恐達200公里

全台最強景點「鹿耳門聖母廟」奪冠　1月吸377萬旅客朝聖

緬甸強震規模上修8.2與美國不同步　氣象署解釋原因

前樂天女孩宣布離婚　酒駕球員前夫凌晨發聲

冷氣團達標！北東溼冷「明雨勢變大」　清明連假好轉

黃國昌憂陳佩琪狀況出動太太陪伴　再籲北所讓柯文哲戒護就醫

曼谷大樓被震塌「成塵土雲團」　43員工逃不及活埋瓦礫堆中

屏東貨車下坡失控！烏龜翻躺漁港邊　車身爛毀慘況曝

丹寧裝絕配百年靈新錶　奧斯汀巴特勒率性不羈風格迷人

陸高度關注緬甸強震　救援隊、5公噸物資今早抵達

大罷免二階連署難度高　綠委示警：民進黨最該有危機意識

北一女校友致校長公開信　批區桂芝「綁架校譽」：別躲在光環下發聲

阿北「快車道右轉」進農會！騎士煞不住被撞飛　驚險畫面曝

新一代小孩取名「都這22字」沐秒中！全場笑了：一家人上榜

快訊／清明將至！台中夫妻詭異陳屍墓園外車內　死因待查

【普拿疼伏冒警探_伏冒熱飲篇】

生活熱門新聞

邱丹酒駕　前樂天女孩李芳宣布恢單

好市多「入場新規定」曝光　會員贊成

前樂天女孩宣布離婚　酒駕球員前夫凌晨發聲

命理師數天前預言：有大強震　還有3大災難

張庭女兒走秀遭群體嘲諷　她正面回應酸民

黃子佼判決書「性虐控制手法」曝光！律師氣到想吐

即／華航：往返泰國、緬甸3地機票免收退票手續費

快訊／3縣市大雨特報！下到晚上

緬甸強震「全球板塊失去平衡」　氣象署：可能誘發其他地區地震

獨／緬甸強震「台大教授10年前神預測」　斷層破裂恐達200公里

緬甸7.7強震台灣小心了！　專家：兩星期內提防西部地牛翻身

全台最強景點「鹿耳門聖母廟」奪冠　1月吸377萬旅客朝聖

2縣市大雨特報　連續6天濕冷14度

緬甸強震規模上修8.2與美國不同步　氣象署解釋原因

更多熱門

相關新聞

遭陸委會質疑不適任　區桂芝反嗆：言論打壓「對不起鄭南榕」

遭陸委會質疑不適任　區桂芝反嗆：言論打壓「對不起鄭南榕」

北一女國文教師區桂芝日前接受央視採訪，遭民眾檢舉違反教育中立。儘管北市教育局已認定未違反，但陸委會副主委梁文傑昨建議北市判斷區是否合適教書。區桂芝今（28日）表示，自己忠於中華民國憲法，現在政府無法可辦，就以中央部會之姿施壓地方政府與學校，「這種言論打壓，他們怎麼對得起鄭南榕？」

區桂芝「上央視批賴」遭約談　苗博雅曝3想法：支持政治思想自由

區桂芝「上央視批賴」遭約談　苗博雅曝3想法：支持政治思想自由

國教署證實「區桂芝3月被投訴2次」　民眾檢舉不當政治言論

國教署證實「區桂芝3月被投訴2次」　民眾檢舉不當政治言論

區桂芝對造成校方困擾道歉　稱「當初央視說要訪文化教育」

區桂芝對造成校方困擾道歉　稱「當初央視說要訪文化教育」

堂堂正正中國人「無庸置疑」　區桂芝：行得正要擔心什麼追殺？

堂堂正正中國人「無庸置疑」　區桂芝：行得正要擔心什麼追殺？

關鍵字：

區桂芝北一女丘美珍

讀者迴響

熱門新聞

邱丹酒駕　前樂天女孩李芳宣布恢單

快訊／中大西洋海嶺中部規模6.6地震

快訊／好市多宣布4/1起實施「入口電子掃卡」　非會員無法入場

桃園19歲男掃射黑幫招待所　黑市價200萬超強火力曝

好市多「入場新規定」曝光　會員贊成

韓媒點名金秀賢「不能再沉默」

緬甸重大斷層帶「沉睡200年」！　科學家：早通知政府

黃子佼狂買10歲女童片　生日、父親節也在載

傳播妹疑坐檯遭性侵爆砸店槍戰　3嫌逃11天帶槍投案

緬甸機場航空管制塔倒塌　5人全罹難

緬甸強震消息少　真相超無奈

前樂天女孩宣布離婚　酒駕球員前夫凌晨發聲

兒子23年沒見爸「再見就是告別」

「直播界男神」公益人設都假的　吸少年當打手鬧鄰

泰大樓被震垮！中國承包公司急刪慶祝文

更多

最夯影音

更多

#緬甸 #強震 7秒震垮「曼谷大樓」！工人逃命　近距離視角曝光

稀有「美人魚」現蹤宜蘭！　儒艮誤闖漁網救援後已野放

#緬甸 7.7地震！　#曼谷 高樓 #起重機 掉落

緬甸7.7地震！泰國「曼谷高樓倒塌」　夷為平地恐怖瞬間曝

【強震實況】緬甸規模7.7大地震　屋子狂晃「人幾乎坐不穩」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面