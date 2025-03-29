時代力量公布新黨徽　啟動二次創黨「堅持進步本土、做政壇烏鴉」

▲時代力量公布新黨徽。（圖／時代力量提供）



記者杜冠霖／台北報導

時代力量今（29日）舉行「時力再出發」二次創黨記者會，同時發表了新黨徽設計與新時代的主張，時代力量黨主席王婉諭表示，2024年選後，黨內啟動「二次創黨」工程，全面組織調整，新黨徽就是時代力量的NPP，P代表的是每個人、每個點、每個力量，是people、是point、也是power，由人民聚集，產生力量，然後為人民發聲、為人民服務，時代力量會堅持進步本土的道路，堅持做政壇的烏鴉、弱勢的靠山。

時代力量今舉辦二次創黨記者會，台大醫院創傷醫療部主治醫師許立民、資深媒體人莊豐嘉也到場致詞，一同見證時代力量二次創黨的里程碑。許立民表示，台灣兩大黨外的第三勢力空間一直存在，現今的本土政黨，要思考如何讓這股力量持續前進，在進步價值中撐出空間，很欽佩時代力量的勇敢，在失去國會席次、台灣政治兩極化、社會充滿尖銳批判的狀態下，仍願意站出來扛起這個黨。

資深媒體人莊豐嘉提到，自己雖然不是黨員但與時力淵源很深，過去曾擔任洪慈庸第一次選舉的競選幹部，對於時代力量後來的分分合合感到痛心，建議時代力量要「深耕地方、進取中間、壯大台灣」，面對2026年小黨生死存亡的一役，要投入地方選舉、改變地方政治文化，凝聚公民社會的中間力量，拿回被台灣民眾黨佔據的第三勢力空間，制衡監督執政黨，未來邁向執政。

時代力量黨主席王婉諭指出，2024年選後，黨內啟動「二次創黨」工程，全面組織調整，檢討過去、修正建立制度，2025年1月的黨員代表大會，通過大幅度的黨章修正，重新設計黨內選舉制度，讓黨務運作更加透明、開放與民主；3月的黨員代表大會，再通過黨徽修正與「新時代的主張」，向社會宣示時代力量重新再出發。

王婉諭提到，黨內修正黨徽的聲音始於2020年選後，2021年也曾委託設計，但未獲當時黨員代表支持，此次在2024年重啟黨徽修正專案，終於在今年3月完成黨章修正，換上新黨徽。

王婉諭說明，新黨徽就是時代力量的NPP，P代表的是每個人、每個點、每個力量，是people、是point、也是power，由人民聚集，產生力量，然後為人民發聲、為人民服務；當每個人連結在一起，當每個點連成線，當線條有厚度、曲折，會有韌性的連結彼此，產生新的力量。

王婉諭坦言，自2015年創黨以來，時代力量再歷次選舉提出許多政見，但已經很多年沒有系統性地向社會說明，時代力量的主張是什麼，非常感謝新一屆黨員代表大會共同努力，一同通過了「新時代的主張」，把追求主權、民權、平權，捍衛主權、追求平等、深化民主，邁向本土政黨分別執政在野的願景，清楚呈現給社會，積極回應台灣未來面對的挑戰。

王婉諭強調，時代力量會堅持進步本土的道路，堅持做政壇的烏鴉、弱勢的靠山，堅持做一個青年參政、改變政治的平台，邀請更多人一起站出來，成為改變這個時代的力量，讓台灣成為一個安全、民主、平等的國家。