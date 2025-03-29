快訊／搶救柯文哲！　黃國昌赴北所遞狀聲請自費就醫

記者陸運陞、吳佩蓁／新北報導

民眾黨前主席柯文哲因京華城案遭收押至今，近日傳出柯健康狀況亮紅燈，不僅出現血尿、嘔吐等症狀，疑似是急性腎損傷，律師團27日緊急遞狀向法院聲請具保停押。民眾黨主席黃國昌今（29日）不滿柯律師團聲請戒護就醫仍未有下文，痛批北所態度傲慢，下午5時許黃國昌抵達北所遞交聲請狀，聲請讓柯文哲自費就醫，北所也收下他的聲請狀。

▲黃國昌抵達北所遞交聲請狀，要求自費讓柯文哲就醫。（圖／記者陸運陞攝，下同）



黃國昌今天下午受訪時表示，早上已請律師聯繫北所確認是否准許戒護就醫，但北所卻說會再找醫生評估「但是今明兩天都沒醫生，星期一再說」，讓他無法接受，「什麼時候是看醫生有空、不是看病人需求？」並表示他將依照羈押法規定，向北所遞狀申請自費讓柯文哲就醫，並放話「我就坐在門口，台北看守所沒有給我回應前，我不會離開」。

下午4時50分許已有民眾黨支持者在北所外聚集，5時許黃國昌準時抵達北所遞交聲請狀，卻被擋在門外，一度沒人願意上前收件，黃忍不住開嗆：「你們連收受文書的送達都要長官才能收是不是？」、「羈押法式這樣規定的嗎？刑事訴訟法的送達是這樣規定的嗎？」、「我現在只是要做文書的送達」，之後北所人員趕來收受聲請狀。

▲北所人員將收據交給黃國昌 。（圖／記者陸運陞攝）



遞狀完成後，黃國昌在北所門口鋪上白布，並在上面噴漆寫下「給柯P妥善醫療」、「要把柯P關到死嗎？」接著便席地而坐。現場約有50名小草到場聲援，並高舉「非刑殺人」、「押人逼供」、「綠色恐怖」、「賴清德我求求你」、「放阿北出來看醫生」等標語。

▲▼北所外約有50名民眾黨支持者。（圖／記者陸運陞攝）