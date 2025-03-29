二次創黨！時代力量全新LOGO曝光　力字「變成N」

▲時力新政黨識別公開。（圖／翻攝自FB／時代力量 New Power Party）



記者鄺郁庭／綜合報導

時代力量「二次創黨」，今（29）日公布新的政黨識別LOGO，將「力」字改為英文的「N」，並延伸兩側的兩個「P」，「象徵著每個人如同一個點，這些點透過連結形成更強大的合力」，下方再搭配時代力量中文與英文「NEW POWER PARTY」。

時代力量今日下午在臉書PO出新LOGO，「時代力量「二次創黨」全新識別登場 — New Power、New Party。」文中解釋全新識別的兩個概念，首先強調「每個人，都是力量的起點」，「當眾人意志匯聚、力量凝結時，集體的智慧與願景得以具體化。」

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時代力量指出，設計中的主要視覺元素「 N 」與延伸兩側的兩個「P」，象徵著每個人如同一個點，這些點透過連結形成更強大的合力。隨著更多人加入，這股力量擴大而有厚度與深度。

第二個概念是「每個起點，都是力量的連結」，時代力量表示，線條彎折如同力量的共舞與合力，連結多方的韌性與包容，「每一個起點，無論多小，都促進了力量，並加強了彼此間的穩定連結。」

時代力量認為，這些連結不僅是力量的延伸，更是團結、協作與共識的實現，共同推動更好的未來，「這是我們對政治力量全新理解的核心，而力量源自大家的共同努力與包容。」