　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

二次創黨！時代力量全新LOGO曝光　力字「變成N」

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／時代力量 New Power Party）

▲時力新政黨識別公開。（圖／翻攝自FB／時代力量 New Power Party）

記者鄺郁庭／綜合報導

時代力量「二次創黨」，今（29）日公布新的政黨識別LOGO，將「力」字改為英文的「N」，並延伸兩側的兩個「P」，「象徵著每個人如同一個點，這些點透過連結形成更強大的合力」，下方再搭配時代力量中文與英文「NEW POWER PARTY」。

時代力量今日下午在臉書PO出新LOGO，「時代力量「二次創黨」全新識別登場 — New Power、New Party。」文中解釋全新識別的兩個概念，首先強調「每個人，都是力量的起點」，「當眾人意志匯聚、力量凝結時，集體的智慧與願景得以具體化。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

時代力量指出，設計中的主要視覺元素「 N 」與延伸兩側的兩個「P」，象徵著每個人如同一個點，這些點透過連結形成更強大的合力。隨著更多人加入，這股力量擴大而有厚度與深度。

第二個概念是「每個起點，都是力量的連結」，時代力量表示，線條彎折如同力量的共舞與合力，連結多方的韌性與包容，「每一個起點，無論多小，都促進了力量，並加強了彼此間的穩定連結。」

時代力量認為，這些連結不僅是力量的延伸，更是團結、協作與共識的實現，共同推動更好的未來，「這是我們對政治力量全新理解的核心，而力量源自大家的共同努力與包容。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
581 2 5911 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／曼谷倒塌大樓　「發現15人生命跡象」
「夢想家啦啦隊長」裙子穿太短！一轉身…屁股蛋看光
緬甸強震台灣夫婦待救援！　外交部：太太受困倒塌建築中
誘3少女吸喪屍煙彈「性侵錄影」！　淫狼下場慘曝
快訊／3縣市大雨特報！雨區再擴大
港60歲資深歌手李國祥離世　友證實噩耗
等待多年！新購F-16V首架交機　正式亮相

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／2縣市低溫特報！新北市非常寒冷「探10度以下」

如果可以選「想年輕10歲 or 獲得1000萬？」　網秒答：這還用選

慈濟整備緬泰賑災物資！200條毛毯、2萬穀力棒　等待國際救援專機

二次創黨！時代力量全新LOGO曝光　力字「變成N」

快訊／3縣市大雨特報！入夜雨區再擴大

看房被冷眼！急診醫曝「牙醫＞醫學系」現象：高中生都懂選

3千在台緬生「擔憂家鄉7.7強震」　教育部：請假返國不列入缺課

和男友遊泰！翻出可疑收據「寫Makiyo」她崩潰了　結局神轉

老媽是對的！　科學家證實：男人耳朵「比較聽不見」

幫助緬甸震災！小7全家「手機APP捐款」今起啟動　步驟一次看

#緬甸 #強震 7秒震垮「曼谷大樓」！工人逃命　近距離視角曝光

稀有「美人魚」現蹤宜蘭！　儒艮誤闖漁網救援後已野放

#緬甸 7.7地震！　#曼谷 高樓 #起重機 掉落

緬甸7.7地震！泰國「曼谷高樓倒塌」　夷為平地恐怖瞬間曝

【強震實況】緬甸規模7.7大地震　屋子狂晃「人幾乎坐不穩」

把超大水壺放櫃台結果誤會要用環保杯了XD

蕭敬騰與白敬亭好交情　狂誇《難哄》真的帥

金城武神隱8年「大陸復出」！　 網感動：是新鮮會動的男神

趙露思因吃藥「記不住台詞」　曾1天睡2小時..病倒才知錯

#緬甸 7.7地震！ 飯店高空 #泳池 變「 #瀑布 」

快訊／2縣市低溫特報！新北市非常寒冷「探10度以下」

如果可以選「想年輕10歲 or 獲得1000萬？」　網秒答：這還用選

慈濟整備緬泰賑災物資！200條毛毯、2萬穀力棒　等待國際救援專機

二次創黨！時代力量全新LOGO曝光　力字「變成N」

快訊／3縣市大雨特報！入夜雨區再擴大

看房被冷眼！急診醫曝「牙醫＞醫學系」現象：高中生都懂選

3千在台緬生「擔憂家鄉7.7強震」　教育部：請假返國不列入缺課

和男友遊泰！翻出可疑收據「寫Makiyo」她崩潰了　結局神轉

老媽是對的！　科學家證實：男人耳朵「比較聽不見」

幫助緬甸震災！小7全家「手機APP捐款」今起啟動　步驟一次看

《甄嬛傳》演員又出事！曹貴人遭控賣假包　親上火線：要提供假貨證明

MAKIYO爆自己之前過瘦　胸部剩下乳頭差點想隆胸

快訊／2縣市低溫特報！新北市非常寒冷「探10度以下」

「不是來仰慕別人」　林培緯開幕戰初先發：昨天有看影片

曼谷倒塌大樓「發現15人生命跡象」　深埋廢墟10km難救援

減產奏效、買方回補庫存　第二季NAND Flash價格漸走出谷底

如果可以選「想年輕10歲 or 獲得1000萬？」　網秒答：這還用選

慈濟整備緬泰賑災物資！200條毛毯、2萬穀力棒　等待國際救援專機

台南市府首場大型就博會善化登場　 近4000個職缺初媒率逾5成

兄弟三輪新秀陳冠穎迎一軍首秀　最想對決陳傑憲、張育成

音控師上台測試麥克風　唱《月牙灣》飆高音開口跪

生活熱門新聞

邱丹酒駕　前樂天女孩李芳宣布恢單

新一代小孩取名「都這22字」　大票笑：沐秒中

震央在緬甸「為何泰國消息比較多？」

好市多「入場新規定」曝光　會員贊成

緬甸強震！英國前夫「急傳訊關心」台女傻眼了

LINE無預警宣布「1服務」將結束！

前樂天女孩宣布離婚　酒駕球員前夫凌晨發聲

快訊／3縣市大雨特報！下到晚上

獨／緬甸強震「台大教授10年前神預測」　斷層破裂恐達200公里

命理師數天前預言：有大強震　還有3大災難

張庭女兒走秀遭群體嘲諷　她正面回應酸民

去泰國遇地震！部分台人PO文「滿滿優越感」

黃子佼判決書「性虐控制手法」曝光！律師氣到想吐

緬甸強震「全球板塊失去平衡」　氣象署：可能誘發其他地區地震

更多熱門

相關新聞

范斯突訪格陵蘭惹怒當地　觀光熱卻意外爆棚

范斯突訪格陵蘭惹怒當地　觀光熱卻意外爆棚

美國副總統范斯（JD Vance）近日宣布，將於3月28日與夫人烏沙（Usha Vance）率領代表團訪問格陵蘭，實地了解總統川普（Donald Trump）高度關注的格陵蘭「安全」狀況。范斯在社群平台X上發布影片表示，他不願讓烏沙獨自享受這次行程的樂趣，對此行充滿期待，並稱「非常期待周五的格陵蘭之旅」。

柯建銘稱警消組工會恐釀中共侵台　時代力量轟：失格言論抹紅基層

柯建銘稱警消組工會恐釀中共侵台　時代力量轟：失格言論抹紅基層

藍委要求公開戰時糧食配送圖　綠：替中共侵門踏戶！破壞戰時準備

藍委要求公開戰時糧食配送圖　綠：替中共侵門踏戶！破壞戰時準備

陳培哲連署批言論自由遭限縮　台大教授弟：百分百不同意我哥

陳培哲連署批言論自由遭限縮　台大教授弟：百分百不同意我哥

被列「台獨打手」　吳思瑤：一定是我做對很多事

被列「台獨打手」　吳思瑤：一定是我做對很多事

關鍵字：

時代力量識別LOGO政治政黨

讀者迴響

熱門新聞

獨／權樂告別式「百位好友送別」

邱丹酒駕　前樂天女孩李芳宣布恢單

新一代小孩取名「都這22字」　大票笑：沐秒中

快訊／好市多宣布4/1起實施「入口電子掃卡」　非會員無法入場

黃子佼狂買10歲女童片　生日、父親節也在載

桃園19歲男掃射黑幫招待所　黑市價200萬超強火力曝

震央在緬甸「為何泰國消息比較多？」

快訊／中大西洋海嶺中部規模6.6地震

好市多「入場新規定」曝光　會員贊成

緬甸重大斷層帶「沉睡200年」！　科學家：早通知政府

雪莉和金秀賢拍床戲「崩潰接受精神治療」！公司回應了

粉絲笑翻！潤娥17年表情管理首破功

緬甸強震！英國前夫「急傳訊關心」台女傻眼了

韓媒點名金秀賢「不能再沉默」

LINE無預警宣布「1服務」將結束！

更多

最夯影音

更多

#緬甸 #強震 7秒震垮「曼谷大樓」！工人逃命　近距離視角曝光

稀有「美人魚」現蹤宜蘭！　儒艮誤闖漁網救援後已野放

#緬甸 7.7地震！　#曼谷 高樓 #起重機 掉落

緬甸7.7地震！泰國「曼谷高樓倒塌」　夷為平地恐怖瞬間曝

【強震實況】緬甸規模7.7大地震　屋子狂晃「人幾乎坐不穩」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面