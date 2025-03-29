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社會 社會焦點 保障人權

「明牌保證中獎」他留言一句話秒被盯上　慘噴35萬

記者黃翊婷／綜合報導

宜蘭一位民眾在網路上看到有人在討論明牌，誤信對方有內部管道，可以提供保證中獎的明牌，沒想到加入群組之後又被拉進另一個社群，最後不僅被騙了35萬1000元，還失去3張提款卡，讓他感到很後悔。

（重傳Logo）▲▼金融,投資,鈔票,1000元,消費,台幣,年終,年終獎金,獎金,新台幣,錢,財富。（示意圖／ETtoday資料照）

▲受害者誤以為真的可以拿到明牌，沒想到最後不僅被騙錢，連提款卡也被騙走。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

內政部警政署165打詐儀錶板27日公布一起案例，宜蘭一名受害者先前透過臉書看到有人在討論明牌，於是留言感嘆「想獲知明牌」，過沒多久居然收到一名網友私訊，對方聲稱有內部管道，只要繳費就能獲得明牌，而且保證中獎，他便加入網友介紹的群組，並分別繳了17萬元、18萬元。

接著，該名網友聲稱有個更穩賺不賠的方法，推薦受害者加入某娛樂城的LINE社群，說那裡賠率高、穩賺不輸。受害者一聽立刻申請帳號，然後依照指示購買1000元點數，玩了一下就被通知中獎70萬元，但要先繳稅才能提領，可是他手頭上已經沒有錢，對方居然還說可以先匯一筆錢給他，條件是要提供提款卡跟密碼。

受害者當時心想，「哇！他們真的要給我錢？」竟真的按照指示將3張提款卡和密碼寄給對方，結果卡片一寄出，他就被踢出群組、社群，直到接獲銀行來電警示，他才驚覺被騙了，最後不僅損失35萬1000元，連提款卡也無法追回，讓他後悔直呼，「這次真的是交了學費，以後再也不相信什麼『穩賺不賠』了！」

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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