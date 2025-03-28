新北4號公園爆搶案！假警黑吃黑劫走120萬　被捕還嗆：我分局的

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區四號公園安樂路上，昨天（27日）發生一起搶案，警方獲報前往了解，遭搶男子表示，前往買車途中，遭2名男子假冒警察搶走120萬現金，警方察覺男子說詞有異，除追緝搶奪的2名男子，同時查明該筆現金來源，赫然發現遭搶男子為詐騙集團車手，在取款時遭黑吃黑。

▲林姓車手取款時，遭到黑吃黑搶走120萬元現金。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，新北中和區63歲吳姓婦人，誤信假投資詐騙，昨天前往銀行領取110萬現金，連同10萬元的私房錢，交付給20歲的車手林姓男子；林男得手後，準備上繳給水房時，在安樂路上突然遭2名男子壓制，並自稱為警察要求查看隨身背包，隨即搶走包內120萬元，搭乘白色轎車離開現場。

▲警方循線，在北市通訊行逮捕黑吃黑的許姓男子。（圖／記者陸運陞翻攝）

林男遭搶後，依照以往遭警方逮捕經驗，察覺應該遇上「黑吃黑」，但又無法交款給上游水房，只好撥打110報案，佯稱領錢買車途中遭搶。警方立即成立專案小組，2小時在北市萬華、新北泰山地區，先後逮捕搶錢的21歲陳男及23歲許男，並查扣剩餘的119萬多元現金、空氣槍、開山刀、犯案外套、安非他命8包、毒品咖啡包29包、煙彈4顆、折疊刀等證物。

警方循線追查該筆現金來源，透過封條標籤追查到取款銀行，發現取款的是吳婦，並非遭搶的林男，經聯絡吳婦得知遭投資詐騙，隨即突破林男心防，坦承為詐騙車手，詢後警方依詐欺及洗錢防制法等罪，將林男移送偵辦，而黑吃黑的許男及陳男，依強盜罪移送新北地檢署偵辦。

▲手腳全刺青的許男，遭逮時還向警員嗆聲，我是分局的你們哪單位。（圖／記者陸運陞翻攝）