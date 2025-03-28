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性交易被騙4萬想討回來　他「1動作慘變被告」要關3個月

記者黃翊婷／台北報導

北部一名男子A將個人的銀行帳戶資料交給詐團使用，導致受害者財產損失，被捕之後他辯稱，自己也是被騙的，原本想進行性交易被騙了4萬多元，因為想把錢拿回來，後續才會配合指示提供銀行帳號，甚至將匯入帳戶的錢拿去買遊戲點數或轉匯到其他帳戶。不過，士林地院法官認為本案事證明確，最終沒有採信A男的說詞，並依法判他有期徒刑3個月，併科罰金2萬元。

眼睛,男性,崩潰,憂鬱,受傷,難過,生病,害怕,恐懼（示意圖／CFP）

▲A男聲稱自己也是被詐騙的受害者。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，A男2023年7月間將自己名下的銀行帳戶資料提供給詐騙集團使用，導致受害者被騙錢；其中一名受害者損失14.6萬元，驚覺有異立刻報警處理，這才循線逮住A男。

A男到案之後堅稱自己也是被騙的，當時他上網尋找性交易，對方要求先繳錢，他因此被騙了4萬多元，對方後續又一直找藉口要求補錢，但都被他拒絕，後來對方說要把錢歸還，他半信半疑將帳戶交出，接著帳戶就收到2、30萬元，他便依照詐團指示去買遊戲點數及匯款，「我是想把被騙的4萬多元拿回來，才會被詐欺集團利用。」

士林地院法官認為，若依照A男的說詞，他在意識到自己已經被騙的情況下，交出帳戶資料可能會淪為詐團的利用工具，仍抱持僥倖想法，想將被詐騙款項拿回，因而交出帳戶資料，甚至還依照指示幫忙把錢轉匯至其他帳戶，可見他主觀上具有容任以上結果發生之不確定故意甚明，最終不採信他的說詞，認定本案事證明確，並依修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，判處他有期徒刑3個月，併科罰金2萬元，罰金得易服勞役20日，全案仍可上訴。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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