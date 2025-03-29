　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

聯手詐前董事50億！開火鍋店洗錢　神鬼女騙子前夫收押、兄嫂交保

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲台中沐明鍋物負責人羅文傑夫妻，涉嫌幫妹妹羅佩雯藏匿詐騙富商50億元的部分資金遭約談，訊後分別以50萬元、20萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、黃哲民、劉人豪／台北報導

女子羅佩雯涉嫌詐騙臺雅集團已故董事長近50億元，經檢調清查，有上億贓款疑似流向羅的哥哥羅文傑，在台中開設號稱火鍋界「勞斯萊斯」的頂級鍋物店「沐明鍋物」，檢調27日發動第二波搜索，羅的前夫謝宗翰遭收押禁見，羅文傑夫妻2人訊後分別以50萬元、20萬元交保。

台中西屯區「沐明鍋物」，打著提供日本飛驒牛等高檔食材，以及位處商辦大樓28樓，擁有高空視野等噱頭，宣稱是火鍋界的勞斯萊斯，這間火鍋店的登記公司是安成餐飲，資本額1.2億元，由安禾國際公司轉投資，羅文傑與妻子詹依苓分別掛名董事長與監察人。

檢調查出，羅佩雯原本在與行社擔任票務工作，2008年到2010年間，向舅舅等親友謊稱可集資購買便宜機票再轉賣，詐得2700萬元，被判刑定讞入監，羅女在2018年間獲准假釋後，涉嫌與「The Hermit隱餐飲集團」負責人鄭淳駿聯手，以便宜海外機票轉賣牟利，且有管道可移民等藉口，詐騙臺雅前董事長沈裕雄投資，沈裕雄被騙多年，陸續投入近50億元，直到過世後，沈家整理帳冊遺物才發現。

檢察官指揮調查局首波搜索後，將羅佩雯與鄭淳駿聲押禁見獲准後，清查金流發現，羅佩雯除了酷愛名牌包，家裡擺了數百件精品、LV腳踏車等奢華品外，另有大量資金流向羅佩雯的兄嫂，以及前夫謝宗翰、友人楊國隆等人。

為追查詐騙所得釐清是否有人協助洗錢，北檢27日發動第2波搜索，並在28日凌晨先將謝宗翰、楊國隆聲押禁見，北院裁定謝收押禁見，楊請回限制住居；而開設高檔火鍋店的哥哥羅文傑、嫂嫂詹依苓，分別以50萬元、20萬元交保。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
581 2 5911 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
新一代小孩取名「都這22字」！　全場笑了：一家人上榜
快訊／台中夫妻詭異陳屍墓園外車內　兒急報警
台北30年牛排館宣布插旗台中！　店址曝光
快訊／3縣市大雨特報！　下到晚上
震超大「丫頭剛好在曼谷」！洩現況：很多人不敢回家
韓男團取消泰國演出秒返韓！　挨轟「丟下粉絲」掀脫粉潮
獨／緬甸7.7強震「台大教授10年前神預測」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

屏東貨車下坡失控！烏龜翻躺漁港邊　車身爛毀慘況曝

阿北「快車道右轉」進農會！騎士煞不住被撞飛　驚險畫面曝

快訊／清明將至！台中夫妻詭異陳屍墓園外車內　死因待查

傳播妹坐檯糾紛爆街頭槍戰！3槍手投案「主嫌在逃」　警：追緝中

詐團「飯糰外送」坑打工仔！百人上當被拐3千萬　4首腦收押

新北實習色警「模擬犯罪」派出所內襲胸、偷拍4女　賠錢換免囚

快訊／台中公園湖心亭驚見女子落水　警急拉上岸送醫不治

「明牌保證中獎」他留言一句話秒被盯上　慘噴35萬

20萬醫藥費口袋掉出！高雄鷹眼警看監視器4hrs　路邊車底尋回

睡到一半「砂石車衝進屋內」民眾嚇醒　碰左轉車毀3民宅慘況曝

#緬甸 #強震 7秒震垮「曼谷大樓」！工人逃命　近距離視角曝光

稀有「美人魚」現蹤宜蘭！　儒艮誤闖漁網救援後已野放

#緬甸 7.7地震！　#曼谷 高樓 #起重機 掉落

緬甸7.7地震！泰國「曼谷高樓倒塌」　夷為平地恐怖瞬間曝

【強震實況】緬甸規模7.7大地震　屋子狂晃「人幾乎坐不穩」

把超大水壺放櫃台結果誤會要用環保杯了XD

蕭敬騰與白敬亭好交情　狂誇《難哄》真的帥

#緬甸 7.7地震！ 飯店高空 #泳池 變「 #瀑布 」

趙露思因吃藥「記不住台詞」　曾1天睡2小時..病倒才知錯

金城武神隱8年「大陸復出」！　 網感動：是新鮮會動的男神

屏東貨車下坡失控！烏龜翻躺漁港邊　車身爛毀慘況曝

阿北「快車道右轉」進農會！騎士煞不住被撞飛　驚險畫面曝

快訊／清明將至！台中夫妻詭異陳屍墓園外車內　死因待查

傳播妹坐檯糾紛爆街頭槍戰！3槍手投案「主嫌在逃」　警：追緝中

詐團「飯糰外送」坑打工仔！百人上當被拐3千萬　4首腦收押

新北實習色警「模擬犯罪」派出所內襲胸、偷拍4女　賠錢換免囚

快訊／台中公園湖心亭驚見女子落水　警急拉上岸送醫不治

「明牌保證中獎」他留言一句話秒被盯上　慘噴35萬

20萬醫藥費口袋掉出！高雄鷹眼警看監視器4hrs　路邊車底尋回

睡到一半「砂石車衝進屋內」民眾嚇醒　碰左轉車毀3民宅慘況曝

黃國昌憂陳佩琪狀況出動太太陪伴　再籲北所讓柯文哲戒護就醫

曼谷大樓被震塌「成塵土雲團」　43員工逃不及活埋瓦礫堆中

屏東貨車下坡失控！烏龜翻躺漁港邊　車身爛毀慘況曝

丹寧裝絕配百年靈新錶　奧斯汀巴特勒率性不羈風格迷人

陸高度關注緬甸強震　救援隊、5公噸物資今早抵達

大罷免二階連署難度高　綠委示警：民進黨最該有危機意識

北一女校友致校長公開信　批區桂芝「綁架校譽」：別躲在光環下發聲

阿北「快車道右轉」進農會！騎士煞不住被撞飛　驚險畫面曝

新一代小孩取名「都這22字」沐秒中！全場笑了：一家人上榜

快訊／清明將至！台中夫妻詭異陳屍墓園外車內　死因待查

【強震實況】緬甸規模7.7大地震　屋子狂晃「人幾乎坐不穩」

社會熱門新聞

桃園19歲男掃射黑幫招待所　黑市價200萬超強火力曝

黃子佼狂買10歲女童片　生日、父親節也在載

傳播妹疑坐檯遭性侵爆砸店槍戰　3嫌逃11天帶槍投案

「直播界男神」公益人設都假的　吸少年當打手鬧鄰

看護痛毆臥床病人　阿伯驚恐：不要打我

作家籲公開創意私房高級會員80人名單

80名黃子佼們慘了！檢聯手追查「創意私房」高級會員

即／緬甸強震「1失聯台灣人」找到了

抱病妻從14樓窗戶往外丟　她全身骨碎慘死

國軍桌曆正妹士官出事了　變幽靈人口慘被判刑

抓過創意私房　女檢要查80名高級會員

柯文哲被延押禁見！館長突PO片罵髒話

男輕生獲救！女友上山尋人卻死計程車內

人夫偷吃出遊同住一房　她1原因免賠

更多熱門

相關新聞

盤點房產詐騙手法TOP10！地面師冒名、假檢警　這些套路超狠

盤點房產詐騙手法TOP10！地面師冒名、假檢警　這些套路超狠

「房」詐套路層層疊，一不小心就中招！2024年6月，一名60多歲的長者接到自稱高雄苓雅社會局的來電，對方聲稱其身分證遭冒用申領補助金，要求開通網路銀行並提供帳戶資訊。長者一時慌亂，信以為真，最終損失超過千萬元新台幣，這起案件在台灣社會掀起熱烈討論。

新光三越何時重新開幕？　市府：已提修復計畫

新光三越何時重新開幕？　市府：已提修復計畫

網紅「夢戈」鋸子傷人　殺人未遂遭收押

網紅「夢戈」鋸子傷人　殺人未遂遭收押

高薪、免經驗　寶媽賺外快慘淪車手

高薪、免經驗　寶媽賺外快慘淪車手

創意私房會員被逮　供出「SCP」偷拍群組助檢警辦案判6月

創意私房會員被逮　供出「SCP」偷拍群組助檢警辦案判6月

關鍵字：

詐騙火鍋店台中金流搜查

讀者迴響

熱門新聞

邱丹酒駕　前樂天女孩李芳宣布恢單

快訊／中大西洋海嶺中部規模6.6地震

快訊／好市多宣布4/1起實施「入口電子掃卡」　非會員無法入場

桃園19歲男掃射黑幫招待所　黑市價200萬超強火力曝

好市多「入場新規定」曝光　會員贊成

韓媒點名金秀賢「不能再沉默」

緬甸重大斷層帶「沉睡200年」！　科學家：早通知政府

黃子佼狂買10歲女童片　生日、父親節也在載

傳播妹疑坐檯遭性侵爆砸店槍戰　3嫌逃11天帶槍投案

緬甸機場航空管制塔倒塌　5人全罹難

緬甸強震消息少　真相超無奈

前樂天女孩宣布離婚　酒駕球員前夫凌晨發聲

兒子23年沒見爸「再見就是告別」

「直播界男神」公益人設都假的　吸少年當打手鬧鄰

泰大樓被震垮！中國承包公司急刪慶祝文

更多

最夯影音

更多

#緬甸 #強震 7秒震垮「曼谷大樓」！工人逃命　近距離視角曝光

稀有「美人魚」現蹤宜蘭！　儒艮誤闖漁網救援後已野放

#緬甸 7.7地震！　#曼谷 高樓 #起重機 掉落

緬甸7.7地震！泰國「曼谷高樓倒塌」　夷為平地恐怖瞬間曝

【強震實況】緬甸規模7.7大地震　屋子狂晃「人幾乎坐不穩」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面