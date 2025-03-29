聯手詐前董事50億！開火鍋店洗錢　神鬼女騙子前夫收押、兄嫂交保

▲台中沐明鍋物負責人羅文傑夫妻，涉嫌幫妹妹羅佩雯藏匿詐騙富商50億元的部分資金遭約談，訊後分別以50萬元、20萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、黃哲民、劉人豪／台北報導

女子羅佩雯涉嫌詐騙臺雅集團已故董事長近50億元，經檢調清查，有上億贓款疑似流向羅的哥哥羅文傑，在台中開設號稱火鍋界「勞斯萊斯」的頂級鍋物店「沐明鍋物」，檢調27日發動第二波搜索，羅的前夫謝宗翰遭收押禁見，羅文傑夫妻2人訊後分別以50萬元、20萬元交保。

台中西屯區「沐明鍋物」，打著提供日本飛驒牛等高檔食材，以及位處商辦大樓28樓，擁有高空視野等噱頭，宣稱是火鍋界的勞斯萊斯，這間火鍋店的登記公司是安成餐飲，資本額1.2億元，由安禾國際公司轉投資，羅文傑與妻子詹依苓分別掛名董事長與監察人。

檢調查出，羅佩雯原本在與行社擔任票務工作，2008年到2010年間，向舅舅等親友謊稱可集資購買便宜機票再轉賣，詐得2700萬元，被判刑定讞入監，羅女在2018年間獲准假釋後，涉嫌與「The Hermit隱餐飲集團」負責人鄭淳駿聯手，以便宜海外機票轉賣牟利，且有管道可移民等藉口，詐騙臺雅前董事長沈裕雄投資，沈裕雄被騙多年，陸續投入近50億元，直到過世後，沈家整理帳冊遺物才發現。

檢察官指揮調查局首波搜索後，將羅佩雯與鄭淳駿聲押禁見獲准後，清查金流發現，羅佩雯除了酷愛名牌包，家裡擺了數百件精品、LV腳踏車等奢華品外，另有大量資金流向羅佩雯的兄嫂，以及前夫謝宗翰、友人楊國隆等人。

為追查詐騙所得釐清是否有人協助洗錢，北檢27日發動第2波搜索，並在28日凌晨先將謝宗翰、楊國隆聲押禁見，北院裁定謝收押禁見，楊請回限制住居；而開設高檔火鍋店的哥哥羅文傑、嫂嫂詹依苓，分別以50萬元、20萬元交保。