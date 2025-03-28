求職「高薪、免經驗」！約彰化面交50萬　寶媽賺外快慘淪車手

▲寶媽淪車手遭逮。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市1名退休男子，想投資股票賺大錢，與對方約好面交50萬元，但仍心有遲疑，打電話問警方進一步求證，才知已遭詐騙，警方前往埋伏將女車手及監控手逮捕，據悉女車手因上網找外快工作，看到有公司正在應徵「高薪、免經驗」，前往求職，並不知道淪為詐團車手，第一天上班便被逮，警詢後依涉洗錢、詐欺等罪嫌移送。

警方調查，1名家住彰化市退休男子日前發現遭詐騙，隨即向員林分局林厝派出所報案求助。案經警方成立專案小組了解狀況，由所長蔡文淦親自帶領打詐團隊分組至彰化市公園路一帶埋伏，當車手出現並收取被害人款項時，將女車手及一旁監視的鄭姓男車手逮捕。

▲寶媽淪車手遭逮。（圖／警方提供）

警方初步了解，該名女車手涉世未深、缺乏社會經驗與經濟基礎，在網路應徵「高薪、免經驗」工作，竟淪詐團當取款車手賺外快，並由另一鄭姓監控手監控詐騙面交情形，並當場查扣50萬元、工作手機等相關證物，依刑法詐欺、洗錢防制法移送。

▲寶媽淪車手遭逮。（圖／警方提供）

員林警分局長吳詠傑提醒民眾，目前詐騙集團常利用社交平台假冒投資專家，聲稱擁有穩賺不賠的投資管道，誘使受害者加入所謂的「專業投資群組」，並指導其透過假平台投資股票，以話術逐步誘導被害人投入資金，最終導致財產損失。民眾應保持高度警覺，尤其是涉及「保證高回報」或「私下匯款」的情況，極可能為詐騙行為。如有疑慮，建議先向金融機構查證或撥打165反詐騙專線諮詢，以防財物損失。