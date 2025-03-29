　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

創意私房高級會員「至少要消費6631萬」！作家嗆：惡魔不配有隱私

▲藝人黃子佼涉及《兒少條例》引起公憤。（圖／記者李毓康攝）

▲藝人黃子佼持有不雅影片，案件近日再度延燒。（圖／記者李毓康攝）

記者柯振中／綜合報導

藝人黃子佼因持有不雅影片受到輿論撻伐，案件經過延燒後，由台中地檢署、台北地檢署繼續追查涉案人員。對此，作家艾琳揭露，想成為偷拍論壇「創意私房」的高級會員，每人至少要付出新台幣6,631萬元，有這種資產的人，不乏檯面上社會經濟地位高的大老闆，這些人不配擁有隱私，「大眾有知的權利，要知道是否惡魔就在身邊。」

黃子佼下載、持有偷拍論壇「創意私房」的未成年影片，近日判決書出爐，噁心的論壇內幕震驚台灣社會，甚至有孩童遭到性侵超過200次。這起事件也讓許多名人、網紅憤怒，要求繼續嚴辦，並公布其餘80名「高級會員」的身分。

案件持續延燒，高檢署經過協調，由台中地檢署剪報主辦、台北地檢署協辦，繼續追查涉案人員。對此，艾琳在臉書上痛批，黃子佼的心中「一定很怨嘆」，畢竟創意私房共有80名高級會員，卻只有黃受到社會撻伐，「應該要全體80都公佈出來才對。」

艾琳接著補充，若想成為創意私房的會員，至少要花費6,631萬元，「什麼樣的人可以有資產在犯罪片上，願意花費6631萬元滿足自己的獸性？」

艾琳說，有這種資產的人，一定不乏檯面上社會經濟地位高的大老闆，影篇的供應者還有教師、警察。因此，他支持社會上的「黃子佼們」都被公布出來，「很難想像自己的消費在黃子佼們的公司產品上的時候，竟然被作為是剝削這些孩子們的錢。這些人不配擁有隱私，大眾有知的權利，要知道是否惡魔就在身邊。」

事後艾琳在留言區補充「創意私房」的會員分級制度，若想成為會員，需要先繳納約新台幣7,900元，入會時屬於二級會員，等到消費滿新台幣約3.5萬元，則是進階三級、滿新台幣約11萬元，則是成為四級。若想要成為高級會員，則需要持證件拍照，透過實名制的方式加入，並且需要消費滿新台幣約6,631萬元，且名額固定為80名，還有著過久消費會剔除等規定，相當嚴格。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
609 3 2621 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
華航宣布：往返泰國、緬甸3地機票「退票、更改免收手續費」
緬甸政府建築倒塌「多名官員身亡」！
前樂天女孩宣布與邱丹離婚！
緬甸重大斷層帶「沉睡200年」！　科學家：早通知政府

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

創意私房高級會員「至少要消費6631萬」！作家嗆：惡魔不配有隱私

傳播妹疑坐檯遭性侵爆砸店槍戰　3嫌連開25槍「逃11天帶槍投案」

黃子佼「生日當天」狂買10歲女童性侵影片　父親節也在載

快訊／緬甸強震「1失聯台灣人」找到了！　確認平安無事

恐怖看護出拳痛毆臥床病人　阿伯驚恐求救「不要打我！」醫不忍了

警專學生遭同學砍「頸部受傷送醫」！兇手恐被依殺人未遂究責

花蓮「查水表」案交保撤銷！　明良臻遭羈押禁見2個月

吳淡如「公布說」4萬人點讚　北檢、中檢調查80高級會員名單

快訊／綑綁鋼筋邊坡突崩塌…苗栗工人遭活埋！搶救無效亡

80名黃子佼們慘了！「創意私房」高級會員剉咧等　檢聯手追查

#緬甸 #強震 7秒震垮「曼谷大樓」！工人逃命　近距離視角曝光

緬甸7.7地震！泰國「曼谷高樓倒塌」　夷為平地恐怖瞬間曝

#緬甸 7.7地震！　#曼谷 高樓 #起重機 掉落

把超大水壺放櫃台結果誤會要用環保杯了XD

【強震實況】緬甸規模7.7大地震　屋子狂晃「人幾乎坐不穩」

稀有「美人魚」現蹤宜蘭！　儒艮誤闖漁網救援後已野放

#緬甸 7.7地震！ 飯店高空 #泳池 變「 #瀑布 」

蕭敬騰與白敬亭好交情　狂誇《難哄》真的帥

趙露思因吃藥「記不住台詞」　曾1天睡2小時..病倒才知錯

緬甸強震！網紅小納豆泰國逃命　曝現場畫面：路上都是人..

創意私房高級會員「至少要消費6631萬」！作家嗆：惡魔不配有隱私

傳播妹疑坐檯遭性侵爆砸店槍戰　3嫌連開25槍「逃11天帶槍投案」

黃子佼「生日當天」狂買10歲女童性侵影片　父親節也在載

快訊／緬甸強震「1失聯台灣人」找到了！　確認平安無事

恐怖看護出拳痛毆臥床病人　阿伯驚恐求救「不要打我！」醫不忍了

警專學生遭同學砍「頸部受傷送醫」！兇手恐被依殺人未遂究責

花蓮「查水表」案交保撤銷！　明良臻遭羈押禁見2個月

吳淡如「公布說」4萬人點讚　北檢、中檢調查80高級會員名單

快訊／綑綁鋼筋邊坡突崩塌…苗栗工人遭活埋！搶救無效亡

80名黃子佼們慘了！「創意私房」高級會員剉咧等　檢聯手追查

緬甸樓倒「4樓以下全埋」！地底傳出說話聲　老奶奶等不到救援亡

創意私房高級會員「至少要消費6631萬」！作家嗆：惡魔不配有隱私

緬甸首都機場遇強震「航空管制塔倒塌」　塔台5人全數罹難

緬甸7.7強震「寺廟垮了」100多名僧侶受困　1人只剩手臂露出

快訊／中大西洋海嶺中部發生規模6.6地震　深度6.4公里

Hyundai「最新美國工廠」正式啟用！油電＆電動車年產能50萬輛

傳播妹疑坐檯遭性侵爆砸店槍戰　3嫌連開25槍「逃11天帶槍投案」

快訊／美股三大指數「低開低走」科技股跌一片　台積電ADR跌2%

黃子佼「生日當天」狂買10歲女童性侵影片　父親節也在載

Skoda「第2款vRS性能電動車」4／3全球首發！招牌綠色塗裝上身帥翻

橘貓阻礙奴才打掃被抓「大雞腿」　下秒遭賓士貓跨過！媽笑：很汙辱

社會熱門新聞

桃園19歲男掃射黑幫招待所　黑市價200萬超強火力曝

「直播界男神」公益人設都假的　吸少年當打手鬧鄰

抱病妻從14樓窗戶往外丟　她全身骨碎慘死

即／緬甸強震「1失聯台灣人」找到了

80名黃子佼們慘了！檢聯手追查「創意私房」高級會員

柯文哲被延長羈押禁見！館長突PO片罵髒話

即／警專19歲學生被唸集合遲到　國文課上砍傷2同學

恐怖看護痛毆臥床病人　阿伯驚恐求救「不要打我！」

黃子佼狂買10歲女童片　生日、父親節也在載

男輕生獲救！女友上山尋人卻死計程車內

警專學生砍同學　恐被依殺人未遂究責

車停派出所挨轟！賴清美崩潰：別再騷擾了

國軍桌曆正妹士官出事了　變幽靈人口慘被判刑

即／淡水民宅要價640萬賓士起火！車主身分曝光　曾捐地順澤宮

更多熱門

相關新聞

吳淡如「公布說」4萬人點讚　北檢、中檢分案調查

吳淡如「公布說」4萬人點讚　北檢、中檢分案調查

「創意私房」一案因藝人黃子佼牽涉其中，引發社會撻伐，作家吳淡如昨日更在臉書上詢問網友「是否贊成公布80個高級會員名單，不管有何社會名望」，文章至今超過4萬名網友點讚。全民的憤怒，引起台灣高檢署重視，今天（28日）傍晚要求北檢、中檢進行分案調查。

80名黃子佼們慘了！檢聯手追查「創意私房」高級會員

80名黃子佼們慘了！檢聯手追查「創意私房」高級會員

「黃子佼們」一個都不能放過　潔哥挺公布80位高級會員名單

「黃子佼們」一個都不能放過　潔哥挺公布80位高級會員名單

黃子佼判決書「性虐控制手法」曝光！律師氣到想吐

黃子佼判決書「性虐控制手法」曝光！律師氣到想吐

媒體人嘆「有一股強大力量」在保護黃子佼

媒體人嘆「有一股強大力量」在保護黃子佼

關鍵字：

創意私房高級會員艾琳偷拍未成年

讀者迴響

熱門新聞

即／邱丹酒駕　前樂天女孩李芳宣布變「單身媽咪」

快訊／好市多宣布4/1起實施「入口電子掃卡」　非會員無法入場

韓媒點名金秀賢「不能再沉默」

緬甸重大斷層帶「沉睡200年」！　科學家：早通知政府

好市多「入場新規定」曝光　會員贊成

快訊／中大西洋海嶺中部規模6.6地震

桃園19歲男掃射黑幫招待所　黑市價200萬超強火力曝

「直播界男神」公益人設都假的　吸少年當打手鬧鄰

泰國「21億新大樓」被震垮！中國承包公司急刪慶祝文

緬甸政府建築倒塌　多名官員身亡

學家：緬甸強震就像一把巨刀切入地球

黃子佼判決書「性虐控制手法」曝光！律師氣到想吐

緬甸強震已144死732傷　世衛將進災區

緬甸強震「全球板塊失去平衡」　氣象署：可能誘發其他地區地震

即／華航：往返泰國、緬甸3地機票免收退票手續費

更多

最夯影音

更多

#緬甸 #強震 7秒震垮「曼谷大樓」！工人逃命　近距離視角曝光

緬甸7.7地震！泰國「曼谷高樓倒塌」　夷為平地恐怖瞬間曝

#緬甸 7.7地震！　#曼谷 高樓 #起重機 掉落

把超大水壺放櫃台結果誤會要用環保杯了XD

【強震實況】緬甸規模7.7大地震　屋子狂晃「人幾乎坐不穩」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面