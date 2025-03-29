創意私房高級會員「至少要消費6631萬」！作家嗆：惡魔不配有隱私

▲藝人黃子佼持有不雅影片，案件近日再度延燒。（圖／記者李毓康攝）



記者柯振中／綜合報導

藝人黃子佼因持有不雅影片受到輿論撻伐，案件經過延燒後，由台中地檢署、台北地檢署繼續追查涉案人員。對此，作家艾琳揭露，想成為偷拍論壇「創意私房」的高級會員，每人至少要付出新台幣6,631萬元，有這種資產的人，不乏檯面上社會經濟地位高的大老闆，這些人不配擁有隱私，「大眾有知的權利，要知道是否惡魔就在身邊。」

黃子佼下載、持有偷拍論壇「創意私房」的未成年影片，近日判決書出爐，噁心的論壇內幕震驚台灣社會，甚至有孩童遭到性侵超過200次。這起事件也讓許多名人、網紅憤怒，要求繼續嚴辦，並公布其餘80名「高級會員」的身分。

案件持續延燒，高檢署經過協調，由台中地檢署剪報主辦、台北地檢署協辦，繼續追查涉案人員。對此，艾琳在臉書上痛批，黃子佼的心中「一定很怨嘆」，畢竟創意私房共有80名高級會員，卻只有黃受到社會撻伐，「應該要全體80都公佈出來才對。」

艾琳接著補充，若想成為創意私房的會員，至少要花費6,631萬元，「什麼樣的人可以有資產在犯罪片上，願意花費6631萬元滿足自己的獸性？」

艾琳說，有這種資產的人，一定不乏檯面上社會經濟地位高的大老闆，影篇的供應者還有教師、警察。因此，他支持社會上的「黃子佼們」都被公布出來，「很難想像自己的消費在黃子佼們的公司產品上的時候，竟然被作為是剝削這些孩子們的錢。這些人不配擁有隱私，大眾有知的權利，要知道是否惡魔就在身邊。」

事後艾琳在留言區補充「創意私房」的會員分級制度，若想成為會員，需要先繳納約新台幣7,900元，入會時屬於二級會員，等到消費滿新台幣約3.5萬元，則是進階三級、滿新台幣約11萬元，則是成為四級。若想要成為高級會員，則需要持證件拍照，透過實名制的方式加入，並且需要消費滿新台幣約6,631萬元，且名額固定為80名，還有著過久消費會剔除等規定，相當嚴格。