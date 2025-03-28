　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

80名黃子佼們慘了！「創意私房」高級會員剉咧等　檢聯手追查

▲▼藝人黃子佼持有少女性影像涉犯《兒少條例》北院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲黃子佼持有未成年性影像案犯眾眾怒，高檢署下令追查偷拍論壇高級會員。（資料照／記者黃哲民攝）

記者劉昌松、白珈陽／連線報導

藝人黃子佼下載偷拍論壇「創意私房」上的未成年影片，不斷受到輿論撻伐，作家吳淡如27日在臉書發文詢問：「你是否也贊成公布這80位『高級會員』名單並起訴」，引起網友廣大迴響，高檢署為此展開協調，決定由台中地檢署剪報主辦，台北地檢署協辦的方式，兩地檢共同聯手追查涉案人員。

黃子佼2023年6月遭揭發利用主持人光環，性騷擾少女的me too事件，北檢展開調查，在黃子佼的硬碟中發現未成年性影像，檢察官發現，黃子佼是由綽號「老馬」架設在海外的「創意私房」論壇付費會員，從2017年8月到2023年7月為止，購買大量未成年少女性影像。

黃子佼遭起訴後否認犯罪，台北地院認為，這些違法影像在論壇上兜售時，分別附有被拍攝者的就讀學校、年級、個人社群帳號、影像姿勢等說明，有得檔案截圖甚至會露出明顯青色的被拍攝者外形，不採信黃子佼辯詞，認定黃子佼持有2259部未成年性影像，判刑8個月，上訴高院26日開庭時，黃子佼仍僅承認部分犯罪。

由於先前黃子佼才和妻小出遊同樂，傳出將復出娛樂圈的消息，加上開庭態度引起社會極度不滿，大肆抨擊，吳淡如27日在臉書以憤怒符號發文詢問網友：「你是否也贊成公布這80位『高級會員』名單並起訴，不管他們有何等社會名望？」

高檢署檢察長張斗輝獲悉媒體相關報導後，立即展開協調，考量創意私房會員眾多，經過協調，已決定由曾經偵辦相關案件的台中地檢署主辦、台北地方檢察署協辦，2地檢署也已依《兒童及少年性剝削防制條例》，剪報分案偵辦，以確保婦幼安全與權益。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
609 3 2621 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
泰國副總理宣布全國停課：百年未見的災情
80名黃子佼們慘了！「創意私房」高級會員剉咧等　檢聯手追查
快訊／八點檔女神生了「產後狀態超狂」
快訊／苗栗男遭活埋死亡！
快訊／緬泰強震災情嚴重　賴清德喊話了
快訊／2警專學生晚間「在學校被砍」！
泰國「21億新大樓」被震垮！建設公司中國中鐵偷刪慶祝文
快訊／金秀賢深夜邀約高二金賽綸！私密對話曝　
獨／台粉遊泰追星遇強震！藝人體育場綵排嚇逃命
快訊／緬甸強震2區多罹難者！已逾50人死300傷
緬甸強震「震垮曼谷大樓」！被挖承建商是中國廠商

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

花蓮「查水表」案交保撤銷！　明良臻遭羈押禁見2個月

吳淡如「公布說」4萬人點讚　北檢、中檢調查80高級會員名單

快訊／綑綁鋼筋邊坡突崩塌…苗栗工人遭活埋！搶救無效亡

80名黃子佼們慘了！「創意私房」高級會員剉咧等　檢聯手追查

柯文哲被延長羈押禁見！館長突PO影片　4秒內容曝光

快訊／警專2學生被砍！19歲學生被怨集合常遲到　國文課上連續行兇

桃園19歲男掃射黑幫招待所　美製M15響尾蛇突擊槍黑市價達200萬

獨／台粉遊泰追星遇強震！藝人體育場彩排嚇逃命　救護車卡車陣

離島急救援！澎湖南海之星變身醫療船　凌天救護員助後送

台南女三寶鬼切「完全不理後面」超扯畫面曝　網友氣翻了

轎車猛衝停等區　2機車倒地...落跑又撞自小客

音控師上台測試麥克風　唱《月牙灣》飆高音開口跪

金秀賢疑似要求性關係：想抱著睡　16歲金賽綸傻回「等我想做再做」

#魏如萱 現場表演遇蟲爬身上　驚嚇甩手！下秒唱到大爆笑

高雄排毒一條街被抄！深Ｖ超兇狂吸客　警掀拉簾老司機秒軟

【妳是誰？】老公麻醉時數14秒才睡倒　手術到一半還突然醒來XD

玥熹再談小優心死　「從此就是陌生人」

Melinda挺孕肚首露臉！ 被問楊祐寧「7胎宣言」XD

金秀賢傳「情趣內衣」給金賽綸　《橫豎》公開影片：大家來評斷

#洪淨 #中捷 砍人突當庭下跪致歉！受害者父親怒斥：噁心八點檔

花蓮「查水表」案交保撤銷！　明良臻遭羈押禁見2個月

吳淡如「公布說」4萬人點讚　北檢、中檢調查80高級會員名單

快訊／綑綁鋼筋邊坡突崩塌…苗栗工人遭活埋！搶救無效亡

80名黃子佼們慘了！「創意私房」高級會員剉咧等　檢聯手追查

柯文哲被延長羈押禁見！館長突PO影片　4秒內容曝光

快訊／警專2學生被砍！19歲學生被怨集合常遲到　國文課上連續行兇

桃園19歲男掃射黑幫招待所　美製M15響尾蛇突擊槍黑市價達200萬

獨／台粉遊泰追星遇強震！藝人體育場彩排嚇逃命　救護車卡車陣

離島急救援！澎湖南海之星變身醫療船　凌天救護員助後送

台南女三寶鬼切「完全不理後面」超扯畫面曝　網友氣翻了

緬甸1日2強震！軍政府罕見尋求國際援助　宣布6地進入緊急狀態

緬甸7.7強震！泰國副總理「百年未見的災情」宣布全國停課

花蓮「查水表」案交保撤銷！　明良臻遭羈押禁見2個月

吳淡如「公布說」4萬人點讚　北檢、中檢調查80高級會員名單

Yamaha「XSR155復古輕檔車」添2款新色　折合新台幣11.1萬

女女戀修成正果…程予希加入林辰唏「多元家庭」　純白婚紗照曝光

「萬秀孫」張瑞夫爸爸「爆腸穿孔出血休克」緊急送醫現況曝

台灣大搶口碑！599月租以上送近萬元AI服務　兌換截止日曝光

快訊／綑綁鋼筋邊坡突崩塌…苗栗工人遭活埋！搶救無效亡

比爾蓋茲預測：AI將讓人類10年內實現「周休5日」

高雄排毒一條街被抄！深Ｖ超兇狂吸客　警掀拉簾老司機秒軟

社會熱門新聞

「直播界男神」公益人設都假的　吸少年當打手鬧鄰

抱病妻從14樓窗戶往外丟　她全身骨碎慘死

即／柯文哲4被告已押7個月　北院裁定再延押2個月

男輕生獲救！女友上山尋人卻死計程車內

國軍桌曆正妹士官出事了　變幽靈人口慘被判刑

即／竹聯幫慘了！警掃蕩3堂口逮40人　明仁會團滅

即／淡水民宅要價640萬賓士起火！車主身分曝光　曾捐地順澤宮

吳淡如要求公布「創意私房」80位高級會員

台北男租BMW買貢丸　衝進楊梅休息站連撞7車

人夫激戰女下屬20次　她「好想要」自拍淫片洩姦情

即／瑞豐夜市炒麵店發生火警　火焰點燃抽油煙機

即／新光三越氣爆奪5命　火調報告出爐：瓦斯釀禍

高雄鐵工廠意外　女遭百斤廢鐵砸頭亡

妻激戰多男狂拍片！老公「拿性愛光碟」提離婚　法官准了

更多熱門

相關新聞

賈永婕罕動怒「開轟黃子佼」　批他犯重罪

賈永婕罕動怒「開轟黃子佼」　批他犯重罪

藝人黃子佼日前被查出是偷拍論壇「創意私房」的高級會員，甚至還持有2259部未成年者的性影像，遭判刑8個月，結果他在26日出庭僅部分認罪，並請求改判得易科罰金之刑，消息曝光後再度掀起熱議，就連女星賈永婕今（28）日都發文喊話：「黃子佼你必需認罪。」

「黃子佼們」一個都不能放過　潔哥挺公布80位高級會員名單

「黃子佼們」一個都不能放過　潔哥挺公布80位高級會員名單

王思佳被問黃子佼氣「虐童虐狗的人都要判死刑」

王思佳被問黃子佼氣「虐童虐狗的人都要判死刑」

黃子佼判決書「性虐控制手法」曝光！律師氣到想吐

黃子佼判決書「性虐控制手法」曝光！律師氣到想吐

網追問「逼死黃子佼才甘心？」德州媽媽親回2爭議

網追問「逼死黃子佼才甘心？」德州媽媽親回2爭議

關鍵字：

黃子佼創意私房兒少性影像未成年

讀者迴響

熱門新聞

緬甸7.7地震！曼谷高樓瞬間倒塌

「直播界男神」公益人設都假的　吸少年當打手鬧鄰

快訊／好市多宣布4/1起實施「入口電子掃卡」　非會員無法入場

抱病妻從14樓窗戶往外丟　她全身骨碎慘死

澤倫斯基：普丁快死了！患病傳聞一次看

家寧道歉7天首露面「PO自拍化妝片」　IG遭洗版狂罵

大潤發改名「大全聯」LOGO曝光！

即／柯文哲4被告已押7個月　北院裁定再延押2個月

快訊／《海角七號》中孝介澡堂猥褻男子！

快訊／震撼！羅志祥鬆口「羅媽媽罹阿茲海默症」

男輕生獲救！女友上山尋人卻死計程車內

「牆壁一直在裂！」他在曼谷被晃到站不住

快訊／泰國總理宣布　曼谷進入緊急狀態

「大潤發」預計改名為「大全聯」

金城武重磅回歸！　網友暴動：帥大叔終於營業啦

更多

最夯影音

更多

轎車猛衝停等區　2機車倒地...落跑又撞自小客

音控師上台測試麥克風　唱《月牙灣》飆高音開口跪

金秀賢疑似要求性關係：想抱著睡　16歲金賽綸傻回「等我想做再做」

#魏如萱 現場表演遇蟲爬身上　驚嚇甩手！下秒唱到大爆笑

高雄排毒一條街被抄！深Ｖ超兇狂吸客　警掀拉簾老司機秒軟

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面