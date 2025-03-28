80名黃子佼們慘了！「創意私房」高級會員剉咧等　檢聯手追查

▲黃子佼持有未成年性影像案犯眾眾怒，高檢署下令追查偷拍論壇高級會員。（資料照／記者黃哲民攝）

記者劉昌松、白珈陽／連線報導

藝人黃子佼下載偷拍論壇「創意私房」上的未成年影片，不斷受到輿論撻伐，作家吳淡如27日在臉書發文詢問：「你是否也贊成公布這80位『高級會員』名單並起訴」，引起網友廣大迴響，高檢署為此展開協調，決定由台中地檢署剪報主辦，台北地檢署協辦的方式，兩地檢共同聯手追查涉案人員。

黃子佼2023年6月遭揭發利用主持人光環，性騷擾少女的me too事件，北檢展開調查，在黃子佼的硬碟中發現未成年性影像，檢察官發現，黃子佼是由綽號「老馬」架設在海外的「創意私房」論壇付費會員，從2017年8月到2023年7月為止，購買大量未成年少女性影像。

黃子佼遭起訴後否認犯罪，台北地院認為，這些違法影像在論壇上兜售時，分別附有被拍攝者的就讀學校、年級、個人社群帳號、影像姿勢等說明，有得檔案截圖甚至會露出明顯青色的被拍攝者外形，不採信黃子佼辯詞，認定黃子佼持有2259部未成年性影像，判刑8個月，上訴高院26日開庭時，黃子佼仍僅承認部分犯罪。

由於先前黃子佼才和妻小出遊同樂，傳出將復出娛樂圈的消息，加上開庭態度引起社會極度不滿，大肆抨擊，吳淡如27日在臉書以憤怒符號發文詢問網友：「你是否也贊成公布這80位『高級會員』名單並起訴，不管他們有何等社會名望？」

高檢署檢察長張斗輝獲悉媒體相關報導後，立即展開協調，考量創意私房會員眾多，經過協調，已決定由曾經偵辦相關案件的台中地檢署主辦、台北地方檢察署協辦，2地檢署也已依《兒童及少年性剝削防制條例》，剪報分案偵辦，以確保婦幼安全與權益。