　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

黃子佼「生日當天」狂買10歲女童性侵影片　父親節也在載

▲▼藝人黃子佼持有少女性影像涉犯《兒少條例》北院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲藝人黃子佼。（圖／記者黃哲民攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

藝人黃子佼因涉嫌非法持有大量兒少性剝削影像而受到法律制裁。台北地方法院一審認定黃子佼違反《兒童及少年性剝削防制條例》，判處有期徒刑8個月，並科罰金10萬元，不得易科罰金。豈料，判決書中透露，黃子佼在生日、父親節時都在購買未成年少女的私密影片，甚至加碼購買女童的臉書帳號等身分資訊。

根據判決書內容，黃子佼自2014年起註冊成為偷拍論壇「創意私房」的高級會員，並持有多達2259部未成年性影像，受害人數多達47人。最小的受害者拍攝性影像時僅10歲。判決書顯示，黃子佼的犯罪行為具有計劃性和持續性，並非一時衝動。

黃子佼在多個特定時間點下載和建立非法檔案，包括2020年12月30日，即他46歲生日當天，還有父親節、母親節、聖誕節以及農曆春節等節日。例如，他在2020年3月5日結婚前的最後一個單身生日，竟然下載了10歲女童的非法性影像。婚後僅一週，他再次下載多名受害者的性影像，顯示婚姻未能對其行為有所約束。

黃子佼共下載了197部10歲女童的性影像，並且為了得知女童的真實姓名和身分，他還購買了女童的臉書帳號。影像檔案顯示，這名女童在13歲時仍受到迫害，穿著國中制服拍攝的性影像也被黃子佼持有。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
609 3 2621 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
華航宣布：往返泰國、緬甸3地機票「退票、更改免收手續費」
緬甸政府建築倒塌「多名官員身亡」！
前樂天女孩宣布與邱丹離婚！
緬甸重大斷層帶「沉睡200年」！　科學家：早通知政府

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

黃子佼「生日當天」狂買10歲女童性侵影片　父親節也在載

快訊／緬甸強震「1失聯台灣人」找到了！　確認平安無事

恐怖看護出拳痛毆臥床病人　阿伯驚恐求救「不要打我！」醫不忍了

警專學生遭同學砍「頸部受傷送醫」！兇手恐被依殺人未遂究責

花蓮「查水表」案交保撤銷！　明良臻遭羈押禁見2個月

吳淡如「公布說」4萬人點讚　北檢、中檢調查80高級會員名單

快訊／綑綁鋼筋邊坡突崩塌…苗栗工人遭活埋！搶救無效亡

80名黃子佼們慘了！「創意私房」高級會員剉咧等　檢聯手追查

柯文哲被延長羈押禁見！館長突PO影片　4秒內容曝光

快訊／警專2學生被砍！19歲學生被怨集合常遲到　國文課上連續行兇

#緬甸 #強震 7秒震垮「曼谷大樓」！工人逃命　近距離視角曝光

緬甸7.7地震！泰國「曼谷高樓倒塌」　夷為平地恐怖瞬間曝

#緬甸 7.7地震！　#曼谷 高樓 #起重機 掉落

把超大水壺放櫃台結果誤會要用環保杯了XD

【強震實況】緬甸規模7.7大地震　屋子狂晃「人幾乎坐不穩」

稀有「美人魚」現蹤宜蘭！　儒艮誤闖漁網救援後已野放

#緬甸 7.7地震！ 飯店高空 #泳池 變「 #瀑布 」

蕭敬騰與白敬亭好交情　狂誇《難哄》真的帥

趙露思因吃藥「記不住台詞」　曾1天睡2小時..病倒才知錯

緬甸強震！網紅小納豆泰國逃命　曝現場畫面：路上都是人..

黃子佼「生日當天」狂買10歲女童性侵影片　父親節也在載

快訊／緬甸強震「1失聯台灣人」找到了！　確認平安無事

恐怖看護出拳痛毆臥床病人　阿伯驚恐求救「不要打我！」醫不忍了

警專學生遭同學砍「頸部受傷送醫」！兇手恐被依殺人未遂究責

花蓮「查水表」案交保撤銷！　明良臻遭羈押禁見2個月

吳淡如「公布說」4萬人點讚　北檢、中檢調查80高級會員名單

快訊／綑綁鋼筋邊坡突崩塌…苗栗工人遭活埋！搶救無效亡

80名黃子佼們慘了！「創意私房」高級會員剉咧等　檢聯手追查

柯文哲被延長羈押禁見！館長突PO影片　4秒內容曝光

快訊／警專2學生被砍！19歲學生被怨集合常遲到　國文課上連續行兇

快訊／美股三大指數「低開低走」科技股跌一片　台積電ADR跌2%

黃子佼「生日當天」狂買10歲女童性侵影片　父親節也在載

Skoda「第2款vRS性能電動車」4／3全球首發！招牌綠色塗裝上身帥翻

快訊／曼谷增至9死！　超過百人失聯「受困倒塌大樓」

綠線捷運開發富台國小遷校終有進度　謝美英：翻轉富台生活圈

結核病防治！　嘉市限額免費篩檢服務

綠帽男砸273萬想娶美嬌妻！車被開單才知「跟別人共享女友」

快訊／嘉義縣深夜廠房火警！火光照亮夜空　消防灌救中

高齡駕駛注意！　嘉義市監理站換照提醒

李昇基頭髮全剃光...罕見造型曝！　他親揭原因：戴了4個月假髮

趙露思因吃藥「記不住台詞」　曾1天睡2小時..病倒才知錯

社會熱門新聞

桃園19歲男掃射黑幫招待所　黑市價200萬超強火力曝

「直播界男神」公益人設都假的　吸少年當打手鬧鄰

抱病妻從14樓窗戶往外丟　她全身骨碎慘死

即／緬甸強震「1失聯台灣人」找到了

80名黃子佼們慘了！檢聯手追查「創意私房」高級會員

柯文哲被延長羈押禁見！館長突PO片罵髒話

即／警專19歲學生被唸集合遲到　國文課上砍傷2同學

恐怖看護痛毆臥床病人　阿伯驚恐求救「不要打我！」

男輕生獲救！女友上山尋人卻死計程車內

警專學生砍同學　恐被依殺人未遂究責

車停派出所挨轟！賴清美崩潰：別再騷擾了

國軍桌曆正妹士官出事了　變幽靈人口慘被判刑

即／淡水民宅要價640萬賓士起火！車主身分曝光　曾捐地順澤宮

快訊／桃園平鎮傳槍響！槍手苗栗投案

更多熱門

相關新聞

德州媽媽遭酸　婊姐力挺開嗆

德州媽媽遭酸　婊姐力挺開嗆

藝人黃子佼因性騷擾及兒少不雅片事件遭起訴。網紅「德州媽媽」自案件爆發以來，持續為受害者發聲，積極推動「掃黃」行動，沒想到卻遭網友質問「逼死黃子佼才甘心嗎？」、「如果家人犯下同樣的事妳會怎麼做？」對此，網紅丹妮婊姐28日也在Instagram力挺德州媽媽，直呼「原來台灣也有很多笑欸（瘋子）。」

80名黃子佼們慘了！檢聯手追查「創意私房」高級會員

80名黃子佼們慘了！檢聯手追查「創意私房」高級會員

賈永婕罕動怒「開轟黃子佼」　批他犯重罪

賈永婕罕動怒「開轟黃子佼」　批他犯重罪

「黃子佼們」一個都不能放過　潔哥挺公布80位高級會員名單

「黃子佼們」一個都不能放過　潔哥挺公布80位高級會員名單

王思佳被問黃子佼氣「虐童虐狗的人都要判死刑」

王思佳被問黃子佼氣「虐童虐狗的人都要判死刑」

關鍵字：

黃子佼兒童性剝削判決曝光法院裁定藝人案件

讀者迴響

熱門新聞

即／邱丹酒駕　前樂天女孩李芳宣布變「單身媽咪」

快訊／好市多宣布4/1起實施「入口電子掃卡」　非會員無法入場

韓媒點名金秀賢「不能再沉默」

緬甸重大斷層帶「沉睡200年」！　科學家：早通知政府

好市多「入場新規定」曝光　會員贊成

泰國「21億新大樓」被震垮！中國承包公司急刪慶祝文

學家：緬甸強震就像一把巨刀切入地球

桃園19歲男掃射黑幫招待所　黑市價200萬超強火力曝

「直播界男神」公益人設都假的　吸少年當打手鬧鄰

緬甸政府建築倒塌　多名官員身亡

緬甸強震已144死732傷　世衛將進災區

緬甸強震「全球板塊失去平衡」　氣象署：可能誘發其他地區地震

曼谷大樓倒塌　驚悚活埋影片曝光

黃子佼判決書「性虐控制手法」曝光！律師氣到想吐

快訊／震撼！羅志祥鬆口「羅媽媽罹阿茲海默症」

更多

最夯影音

更多

#緬甸 #強震 7秒震垮「曼谷大樓」！工人逃命　近距離視角曝光

緬甸7.7地震！泰國「曼谷高樓倒塌」　夷為平地恐怖瞬間曝

#緬甸 7.7地震！　#曼谷 高樓 #起重機 掉落

把超大水壺放櫃台結果誤會要用環保杯了XD

【強震實況】緬甸規模7.7大地震　屋子狂晃「人幾乎坐不穩」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面