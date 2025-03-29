黃子佼「生日當天」狂買10歲女童性侵影片　父親節也在載

▲藝人黃子佼。（圖／記者黃哲民攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

藝人黃子佼因涉嫌非法持有大量兒少性剝削影像而受到法律制裁。台北地方法院一審認定黃子佼違反《兒童及少年性剝削防制條例》，判處有期徒刑8個月，並科罰金10萬元，不得易科罰金。豈料，判決書中透露，黃子佼在生日、父親節時都在購買未成年少女的私密影片，甚至加碼購買女童的臉書帳號等身分資訊。

根據判決書內容，黃子佼自2014年起註冊成為偷拍論壇「創意私房」的高級會員，並持有多達2259部未成年性影像，受害人數多達47人。最小的受害者拍攝性影像時僅10歲。判決書顯示，黃子佼的犯罪行為具有計劃性和持續性，並非一時衝動。

黃子佼在多個特定時間點下載和建立非法檔案，包括2020年12月30日，即他46歲生日當天，還有父親節、母親節、聖誕節以及農曆春節等節日。例如，他在2020年3月5日結婚前的最後一個單身生日，竟然下載了10歲女童的非法性影像。婚後僅一週，他再次下載多名受害者的性影像，顯示婚姻未能對其行為有所約束。

黃子佼共下載了197部10歲女童的性影像，並且為了得知女童的真實姓名和身分，他還購買了女童的臉書帳號。影像檔案顯示，這名女童在13歲時仍受到迫害，穿著國中制服拍攝的性影像也被黃子佼持有。