快訊／緬甸強震「1失聯台灣人」找到了！　確認平安無事

▲緬甸強震後，多棟建築倒塌。（圖／翻攝自Facebook／Khit Thit Media）



記者曾羿翔／綜合報導

緬甸28日中午發生芮氏規模7.7強震，震央位於實皆市西北方約16公里處，深度僅10公里。此次地震波及範圍廣泛，鄰近的中國和泰國皆感受到強烈震動。緬甸第一大城仰光水電通訊尚穩定，未傳出重大災情或台灣人受災情況。然而，鄰近震央的第二大城瓦城狀況不佳，稍早傳出一名台灣人失聯，最新消息是已確認平安無事。

美國地質調查所（USGS）表示，地震發生在當地時間中午，震央位於實皆市（Sagaing）西北方約16公里處，深度僅10公里。此次地震震感強烈，鄰近的中國和泰國皆有明顯震動感。

▲緬甸強震後，路中出現筆直地裂。（圖／翻攝自Facebook／Khit Thit Media）



仰光位於震央南方約560公里處，雖然沒有傳出重大災情，但瓦城的情況較為嚴重。住在仰光的台商表示，多數台商集中在仰光，瓦城的台灣人不多。由於通訊狀況不佳，難以聯繫上瓦城的台灣人。目前仰光的台商沒有傳出損失，也沒有台灣人受災的消息。駐緬甸代表處稍早向外交部回報，有一名在瓦城的台灣人失聯。由於當地有建築物倒塌，外界急於尋找這名失聯者。據中央社掌握的資訊，這名失聯的台灣人目前已確認平安。其他駐地員工及眷屬、當地台僑、留學生及旅客等暫時平安。