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桃園14家觀光工廠+5家食品品牌　推出限量好「ㄅㄠ∨」包活動

▲桃園14家觀光工廠+5家食品品牌，推出限量好「ㄅㄠ∨」包活動

▲桃園14家觀光工廠+5家食品品牌，推出限量好「ㄅㄠ∨」包活動。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

兒童節連假何處去？桃園市長張善政號召親子族群，快來桃園參加市轄7座全新特色公園的親子活動。其中，市府經濟發展局首度整合14家觀光工廠、5家食品品牌，推出限量「桃園好『ㄅㄠ∨』包」，活動開放報名後，瞬間秒殺額滿，還有網友分享上週於楊梅四維公園開幕時，搶先拿到「桃園好『ㄅㄠ∨』包」，打開一看，誠意爆棚。

市府28日指出，「集結園宇宙・逗陣來KID桃」活動，涵蓋龍潭、中壢、八德、楊梅、大園、桃園和平鎮區共7座特色公園，民眾報名體驗任務，完成後即可獲得限量的「桃園好『ㄅㄠ∨』包」，報名活動總共700個名額，不到4小時即額滿秒殺。「桃園好『ㄅㄠ∨』包」包含零食、文具、觀光工廠入園票券與可愛熊熊玩偶、塗鴉帆布包畫筆等禮物。

▲桃園14家觀光工廠+5家食品品牌，推出限量好「ㄅㄠ∨」包活動

▲桃園整合14家觀光工廠+5家食品品牌，推出限量好「ㄅㄠ∨」包活動。（圖／市府提供）

有網友在Dcard分享，「上週帶小朋友參加楊梅四維公園的活動，領到包真的快哭出來，誠意爆棚！熊熊超可愛，還有畫筆組跟超實用的折價券，孩子開心，我也有Me Time！」貼文也引起家長討論，「我那個時代吃的零食，我的孩子一樣愛吃，原來工廠就在桃園！」，也有外縣市家長留言詢問報名方式，參與此次活動的觀光工廠也表示，自市府宣布活動啟動後，即接獲許多家長來電詢問「桃園好『ㄅㄠ∨』包」索取方式。

市府經發展局指出，連假期間歡迎親子一同到桃園走走，除了體驗7座全新的「P@RK園宇宙」特色公園，還能感受桃園豐厚的觀光工廠樣態。至於特色公園報名活動雖已報名額滿，親子家庭連假期間，仍可到桃園觀光工廠參加限定活動，仍可將限量的「桃園好『ㄅㄠ∨』包」帶回家。

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