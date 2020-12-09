一起努力疫後振興　桃園、台中觀光工廠協會簽署MOU

▲桃園市長鄭文燦見証，桃園、台中觀光工廠協會簽署MOU。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

疫情重創觀光工廠產業，為強化生存力和競爭力，桃園觀光工廠促進發展協會理事長林世閎、台中市產業故事館發展協會理事長吳德利，9日在桃園市長鄭文燦見証下，於桃園利百代觀光工廠簽署合作備忘錄，期未來加強聯合行銷與互惠方案，串連更多觀光工廠與產業故事館，擴大觀光工廠能量。

▲桃園觀光工廠促進發展協會理事長林世閎(左)、台中市產業故事館發展協會理事長吳德利，合作兩市觀光工廠行銷。（圖／記者楊淑媛攝）

吳德利坦言，今年碰上疫情，觀光工廠與故事文化館場域業績掉到只剩3成，最近才逐漸回溫，預估未來2年因為疫情仍未退燒，國境旅遊還很難開放，因此城市間旅遊將是發展重點，希望透過觀光工廠帶動國旅，舉辦觀摩參訪與聯合行銷活動，而目前台中市有33家觀光工廠、故事館與文化館，強調在地人文、產業創新、深度旅遊與文化創意等發展主軸，彙整各方資源。

桃園市長鄭文燦樂見桃園、台中兩市觀光工廠簽署合作備忘錄，一起努力疫後振興。鄭說，桃園目前有31家合法的觀光工廠與產業文化館，橫跨糕餅、甜點、生技、文具、美妝、音樂、金屬工藝等等，其中3家為「國際亮點」觀光工廠，還有3家獲得環境教育場所認證，不僅讓民眾了解在地產業文化，也創造許多觀光產值。

▲桃園利百代觀光工廠。（圖／廖帝權提供）

而市府也鼓勵各級學校在桃園觀光工廠辦理戶外教育課程，讓下一代認識桃園深厚的在地產業文化，並持續挹注資源，民眾未來可以享受更多豐富有趣的觀光工廠活動。針對兩市觀光工廠簽署合作備忘錄，兩市民眾參訪觀光工廠有那些優惠措施，鄭說，將由簽署合作備忘錄的協會研議，鄭文燦致贈紀念品予台中市產業故事館發展協會理事長吳德利。

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