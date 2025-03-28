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點亮螢火蟲季　水保署中區環教聯盟成員齊聚東勢林場

▲螢火蟲季。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲東勢林場今日下午與農業部農村發展及水土保持署臺中分署共同辦理「環教山泉盟、茶酒論螢雄」活動。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

賞螢季節來臨！為迎接一年一度的螢火蟲季，東勢林場今日下午與農業部農村發展及水土保持署臺中分署共同辦理「環教山泉盟、茶酒論螢雄」活動，為今年的螢火蟲季揭開序幕，邀請全國遊客一同到此共賞流螢點火。

螢火蟲季是東勢林場的重頭戲，預計清明連假將吸引親子遊客賞螢。彰化縣農會總幹事呂佩臻表示，4月份是最佳觀賞期，高峰期數量可達二、三十萬隻，相當壯觀，林場為了推廣生態教育，讓賞螢的遊客更了解螢火蟲及林場生態，於每天晚上7、8點各安排一場賞螢的導覽解說，由林場專業的解說員帶領大家前往螢火蟲的棲息地賞螢，欣賞螢火蟲帶來的浪漫，此外，四月底更是桐花綻放的季節，日賞桐花、夜賞螢，寓教於樂。

東勢林場場長楊宏文提醒入園參加賞螢的遊客，遵守賞螢「4不原則」-「不侵入、不打燈、不捕抓、不喧嘩」等，共同維護大自然的螢火蟲生態生生不息。

農業部農村發展及水土保持署台中分署，今年接任環境教育場所聯盟盟主，台中分署長陳榮俊表示，未來將持續推動環境教育，並積極響應2050淨零排放目標，以農村水土保持為基礎，帶動農村經濟與觀光產業永續發展。活動結合環境教育、農村低碳旅遊、生態保育及農村特色產業，透過多元體驗方式提升民眾對環境保育與永續農村綠旅行的認識，同時帶動地方產業發展。

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