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台南女三寶鬼切「完全不理後面」超扯畫面曝　網友氣翻了

記者林東良／台南報導

有網友在網路社群PO出一段影象，網友行車到台南市西門路一段時，有1部機車行駛在路中線，完全沒看後方來車，突然逕行「鬼切」左轉，害網友緊急煞車差點撞上，網友氣得直言「鬼切都不用看後面有沒有車的呵呵，住那邊的自己注意一點這位車主」，市警六分局指出，可處新臺幣600元以上至1800元以下罰鍰。

▲有網友在網路社群PO出一段影象，網友行車到台南市區西門路一段時，有1部機車行駛在道路中線，完全沒有看後方來車，突然逕行「鬼切」左轉通過中央分隔島，害網友馬上緊急煞車，差點撞上。（圖／翻攝自Threads／zziiiziiz）

▲有網友在網路社群PO出一段影象，網友行車到台南市區西門路一段時，有1部機車行駛在道路中線，完全沒有看後方來車，突然逕行「鬼切」左轉通過中央分隔島，害網友馬上緊急煞車，差點撞上。（圖／翻攝自Threads／zziiiziiz）

網友PO文一出也引起熱議，網友們紛紛表示：「還好你來得及煞車，不然...他應該拜拜啦」、「真的，考驗駕駛反應能力」、「哇，版主人真好，要我的話，直接搖車窗問候對方了身體好嗎？有吃感冒藥嗎？下次不要這樣了喔～如果等下要騎車回家，記得安平運河沒有蓋子要注意安全嘿」、「恭喜這位駕駛，你躲過了一場【應注意而未注意的】罰則」、「台南日常發揮，會有路怒症都這樣來的，撞下去還會先吃一條，應注意未注意」、「警察問有沒有看到，請堅決說沒有，有看到就是應注意而未注意」、「面對三寶就是一直檢舉一直開單，除非能包圍交通部讓他改法條，不然只剩下這個辦法」、「超級無敵誇張！台南人每天都在上演！我今天早上3位騎摩托車的人同時鬼切闖紅燈，我按喇叭都沒有人理我！」…，網友一面倒的哀嘆，也顯示對這種亂象的無奈。

▲有網友在網路社群PO出一段影象，網友行車到台南市區西門路一段時，有1部機車行駛在道路中線，完全沒有看後方來車，突然逕行「鬼切」左轉通過中央分隔島，害網友馬上緊急煞車，差點撞上。（圖／翻攝自Threads／zziiiziiz）

台南市警六分局交通分隊分隊長呂雅敏指出，經檢視該段影像，機車駕駛人左轉彎雖有打方向燈，惟在多車道左轉彎，未依規定先駛入內側車道，違反「道路交通管理處罰條例」第48條第1項第4款之規定，可處新台幣600元以上至1800元以下罰鍰。六分局將加強取締是類違規行為，也呼籲用路人遵守交通規則，注意行車安全。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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