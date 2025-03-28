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+9猴見酒吧打烊怒了...亮西瓜刀喊砸店　嗆警遭反譏還貼文取暖

記者陸運陞／新北報導

新北市新莊區日前有2名男子，深夜前往中正路上某間酒吧消費，但店家已過營業時間，2名男子心生不滿，恐嚇店家並持西瓜刀嗆聲，店家立即報警處理，處理警員到場，從其中1名男子身上搜出西瓜刀、毒品K他命及吸食工具，男子被逮時情緒激動，遭警員噴辣椒水壓制，事後竟在網路貼文，公審警員博取同情。

▲林男持西瓜刀恐嚇店家，被逮嗆警遭反譏，竟還在臉書貼文取暖。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲林男持西瓜刀恐嚇店家，離開店家遭到警方逮捕。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，住在新北新莊的23歲林姓男子，前天（26日）凌晨3時許，與友人21歲陳男前往中正路上酒吧消費，但因時間已晚，店家已打烊休息拒絕收客，卻引發林男不滿，拿出隨身攜帶的西瓜刀，嗆聲恐嚇不給消費就翻桌、砸店，店主見狀，立即撥打110報警處理。

▲林男持西瓜刀恐嚇店家，被逮嗆警遭反譏，竟還在臉書貼文取暖。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方在林男隨身背包，搜出恐嚇用西瓜刀、K他命及吸食器。（圖／記者陸運陞翻攝）

警員到場，發現林男與友人已離開店家，在附近搜尋查獲林男，立即攔下盤查逮捕，但林男不願配合抵抗，警員施予強制力噴灑辣椒水，並在隨身背包發現恐嚇用的西瓜刀2把、K他命13.35公克及吸食工具，隨即將其帶回派出所偵辦；但林男能不但不配合製作筆錄，還不斷敲打辦公桌。

最後林男還嗆警：「以後你兒子也會被銬在這啦！」警員則淡淡地回復「你兒子有你這老爸才倒楣吧！」詢後依恐嚇公眾、毒品案移送新北地檢署偵辦。但林男遭反譏後，竟在網路貼文公審，指控警員態度不佳，取得同溫層關心，卻未如實告知當時自己所做的脫序行為。

▲林男持西瓜刀恐嚇店家，被逮嗆警遭反譏，竟還在臉書貼文取暖。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲林男被逮嗆警遭到反譏，竟在臉書貼文取暖。（圖／記者陸運陞翻攝）

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