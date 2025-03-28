傳被罷第一階段連署通過　吳思瑤尊重：面對惡罷就是平常心

▲民進黨立委吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

大罷免潮第一階段原先35：0，民團罷免藍委案都已展開第二階段連署。而中選會今（28日）公布，有8件立委罷免案可進入二階連署，據了解，皆為綠委，包含吳思瑤、吳沛憶、蘇巧慧、張宏陸、蔡其昌、何欣純、陳瑩、伍麗華，國民黨罷免綠委一階段終於破蛋。對此，吳思瑤受訪時表示，予以尊重，每天每刻都守在立法院，捍衛國家民主體制，沒有太多餘裕思考個人的事，面對惡霸、亂罷就是平常心，繼續做該做的工作，更加倍努力。

中選會表示，3月13日以前地方完成一階查對結果回報中選會的罷免案，經確認後有35件立委罷免案、1件市縣長罷免案、2件市縣議員罷免案可進入二階連署。後續至今（28日）以前，2件立委罷免案已逾補提期限而未補提，另有8件立委罷免案可進入二階連署，所以目前共計43件立委罷免案已進入或可進入二階連署。

吳思瑤表示，有看到新聞報導，委員們還沒有進一步確認，但被國民黨鎖定惡罷的委員都非常清楚，國民黨用各種方式，卻連第一階段都沒通過，當然對朱立倫跟惡罷行為來說，承受很大壓力，因此這段時間想方設法，能衝過幾個就衝幾個，我們予以尊重，中選會確切通知目前還沒收到，也不評論。

吳思瑤指出，如大家所見，民進黨51席立委，48小時民主守夜，每天每刻都守在立法院，捍衛國家民主體制、台灣國家主權，每一位都心繫國家，沒有太多餘裕思考個人的事，全心全意為台灣，至少對我而言就是如此。

吳思瑤強調，面對惡霸、亂罷就是平常心，繼續做該做的工作，更加倍努力，以這48小時為例，我都守在立法院，用行動愛台灣，至於其他負能量、仇恨、報復，我都正能量、微笑以待。