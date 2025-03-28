你給人的第一印象是什麼？超準心測揭開你的社交魅力

▲想知道自己在別人眼中的第一印象是什麼嗎？玩個心理測驗就知道。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

你知道自己在別人眼中是什麼樣的人嗎？其實有不少人對於他人建立的第一印象是來自於外在形象，尤其在剛認識時，視覺上的影響會更為明顯。因此，了解自己給人的初步印象，或許能幫助你在人際互動中更游刃有餘，不妨透過日本網站《TRILL》一個簡單的心理測驗，來看看你的「初次見面的印象」吧！

Q：請根據你的第一直覺，選擇這個圖形讓你聯想到什麼？

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1、門

2、鉛筆盒

3、錢包

4、手機殼

選好了嗎？往下看結果！

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選擇「門」的人：你給人的感覺是「跟風型」

選擇「門」的人，往往給人一種「量產型」的感覺，換句話說，你可能讓人覺得你很擅長融入潮流，總是保持與大家相似的風格。你對流行趨勢十分敏感，也習慣於適應周遭的氛圍，避免自己成為異類。這也顯示你比較在意別人的眼光，擔心自己格格不入，或是不小心太過突出而引來不必要的關注。然而，正因如此，你容易讓人感到親切，特別是和同樣關心潮流、喜歡群體歸屬感的人，能夠更快建立起良好的人際關係。

其實，在這個時代，「跟風」並不一定是缺點，因為要跟得上潮流、適應環境，也是一種能力！或許你可以在這樣的親和力基礎上，逐漸展現更真實的自己，讓人看到你獨特的地方。

選擇「鉛筆盒」的人：你給人的感覺是「知性派」

選擇「鉛筆盒」的人，通常會給人一種聰明、冷靜又有條理的印象。你的外在形象可能散發著一種知性的氣質，讓人覺得你很聰慧、做事有邏輯。當你沉默時，甚至會讓人覺得你在思考什麼深奧的問題，這種「睿智感」可能與你的本性不完全相符，導致別人對你產生一些誤解。你的選擇也反映了你的認真與負責任，許多你覺得「理所當然」的事情，對其他人來說其實並不容易，因此你經常被視為一個可靠、值得信賴的人。

然而，當你稍微開點玩笑、或展現輕鬆的一面時，反而會讓周遭的人感到驚訝，因為這與他們對你的初步印象不符。如果你覺得別人總是把你想得太過嚴肅，不妨試著在初次見面時，就展現一些輕鬆的一面，讓人更快地了解你的真實個性。

選擇「錢包」的人：你給人的感覺是「不好惹」

選擇「錢包」的人，通常會給人一種堅強、有主見，甚至有點難以親近的印象。當你沉默時，可能讓人誤以為你在生氣，或是散發出一種嚴肅、不好相處的氣場。你的個性比較果斷，遇事習慣分清黑白，這種態度也容易透過你的外表或行為表現出來。你是個努力家，總是不想被他人拋在後頭，因此拼盡全力去追求目標。但也因為太過專注，可能會讓人覺得你少了點親和力，甚至不太好親近。事實上，你並不是沒有自信，而是有時候對自己要求太高，導致給人的感覺過於強勢。

你可以試著放慢腳步，接受現在的自己，並適時展現一些柔和的一面。過度嚴格的形象，可能會讓人對你產生距離感，學會適時放鬆，反而能讓人更願意親近你。

選擇「手機殼」的人：你給人的感覺是「溫和又隨和」

選擇「手機殼」的人，通常給人的印象是溫和、友善，甚至有點隨和。你看起來總是沒什麼煩惱，給人一種自在、樂觀的氛圍，因此容易讓人放下戒心，願意與你接近。但其實，你比大家想像中的還要努力！你的選擇顯示，你是一個懂得未雨綢繆、提前做好準備的人，總是在問題發生前就已經處理好，這讓你看起來總是很輕鬆。也因此，別人可能會誤以為你「沒什麼困擾」，甚至覺得你的人生過得太順利。

事實上，你只是習慣把煩惱藏起來，不讓別人看到焦慮或不安的一面。當有人輕描淡寫地說你「都沒什麼煩惱吧？」時，你可能會有些不耐煩，因為他們並不了解你的努力。對於這種表面評價，你不妨抱持著「篩選朋友」的心態，讓真正懂你的人留下來，這樣的人際關係也會更加輕鬆自在。

第一印象確實會影響他人對你的看法，但這並不代表你只能被這個標籤框住。在建立人際關係的過程中，隨著相處的深入，別人也會逐漸認識真正的你。無論你的選擇是什麼，記得適時地展現內心真正的自己，這樣才能建立更深厚、更有意義的連結。

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