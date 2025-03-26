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你適合帶頭衝還是默默支援？超準心測找出你的職場定位

▲▼心理測驗,職場,工作,人格特質,團隊。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲透過有趣的心理測驗揭曉你在團隊中的關鍵角色。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

在團隊或小組合作時，每個人都有自己擅長的角色，有人擁有領導力，能夠帶領大家前進；也有人擅長在幕後支持，確保團隊運作順利。了解自己的強項，能幫助你找到最適合發揮的環境。不妨透過日本網站《TRILL》的心理測驗，來探索你的團隊角色吧！

Q：請憑直覺回答，這個圖形你第一眼看到覺得最像什麼？

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▲▼心理測驗,職場,工作,人格特質,團隊。（圖／翻攝自心測官網）

1、瓦斯爐
2、卡帶
3、機器人臉
4、遊戲機

選好了嗎？往下滑看結果

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選「瓦斯爐」的人：專案發起推動者

如果你覺得這個圖形像瓦斯爐，代表你可能是一位擅長推動專案前進的人。你總是充滿熱情，積極行動，致力於達成團隊的目標。你天生就有計畫力，也懂得如何行動並影響他人。在團隊中，你經常是那個率先喊出「我們來試試看吧！」的人，帶動大家勇往直前。需要注意的是，你的幹勁十足，有時可能會忽略團隊其他成員的步調，讓別人覺得步調太快跟不上；請試著多傾聽夥伴的意見，適時調整速度，這樣你的影響力會更加穩固，讓人更加信賴你。

 選「卡式錄音帶」的人：團隊後援者

如果你覺得這個圖形像卡帶，代表你可能是一個擅長支援隊友、讓團隊運作更順暢的人。你擁有敏銳的觀察力，能精準察覺團隊中需要補強的地方，並默默提供幫助。當有人遇到困難時，你總是第一個伸出援手，並擅長維持良好的溝通與協調，讓團隊氣氛更和諧。不過你可能會因為習慣扮演支援角色，而忽略了自己的需求與想法，記得偶爾也要勇敢表達自己的意見，讓團隊聽見你的聲音，這樣你不僅能幫助別人，也能在團隊中發光發熱。

選「機器人臉」的人：解決問題者

如果你覺得這個圖形像機器人的臉，代表你可能是個擅長分析問題、提供解決方案的理性派人物。你擁有出色的邏輯思考能力，能冷靜分析情勢，迅速找出問題核心，並提出可行的解決方案。當團隊遇到瓶頸時，你總是能提供新穎的想法，或是基於數據與事實，提出具說服力的建議。只是有時候你可能過於專注在邏輯推理，而忽視了團隊成員的情感需求。不妨試著多關心夥伴的感受，在提供意見時加入一些溫度，這樣不僅能讓你的想法更容易被接受，也能成為更受信賴的團隊關鍵人物。

選「遊戲機」的人：氣氛製造者

如果你覺得這個圖形像遊戲機，代表你可能是個擅長炒熱氣氛、帶來歡樂的團隊開心果！你的社交能力很強，能輕鬆和任何人打成一片，讓團隊的氛圍變得輕鬆愉快。即使遇到困難，你仍然能用幽默或正向的語言，幫助團隊提升士氣，讓大家保持前進的動力。但是，有時候你可能會太過專注於營造輕鬆氛圍，而忽略了該認真思考的時刻，適時調整，讓歡樂與專注並存，你就能成為團隊中不可或缺的靈魂人物！

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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