明天北東轉有雨　周末雨區擴大「低溫探14度」

▲明天鋒面通過，北東轉為有雨天氣。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天（28日）鋒面通過，東北季風增強，北部和東部轉雨，氣溫驟降，周六晚間到下周一華南水氣和東北季風影響，雨區擴大且濕涼，低溫探14度；清明連假雖氣溫逐漸回升，不過北部和東半部、中部山區仍有雨。

中央氣象署預報員林定宜表示，明天的天氣將有顯著變化，清晨鋒面通過，隨後東北季風增強，溫度將會驟降；明天北部、東半部有局部短暫陣雨，中部地區為零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴。今天晚上到明天清晨鋒面未到前，金馬、高雄以北有低雲或霧影響能見度。

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林定宜進一步指出，今天台北高溫有到32.9度，明天溫度驟降，白天剩下20度，晚上大台北更僅剩16度。

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

後續降雨趨勢方面，林定宜說明，周六晚上到下周一華南雲雨區東移，加上東北季風影響，天氣比較濕涼，北部、東北部有短暫陣雨，且有局部大雨機會，中部、東半部、東南部、恆春半島、南部山區局部短暫陣雨，南部平地為多雲。

由於東北季風帶來降溫，林定宜表示，這波冷空氣最涼時間為周六和周日，北部、東北部低溫約14到15度，其他地區16到18度；下周一仍有華南雲雨影響，天氣仍偏涼；4月1日到3日受東北季風影響，北部、東北部天氣依舊涼，溫度約15到23度，中部16到27度，南部18到29度，花蓮18到23度，台東19到23度。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

清明連假天氣方面，林定宜分析，清明連假期間，因東北季風稍減弱，氣溫逐漸回升，但是4月4日到6日期間，北部、東半部、中南部山區還是會有局部短暫雨，不過後面預報不確定性大，仍待進一步觀察。

未來幾天也有追雪機會，林定宜表示，周日和下周一中部以北、東北部、花東3000公尺以上高山有降雪機會。