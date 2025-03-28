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明天起3天雨最大　周日清晨低溫探14度「挑戰冷氣團」

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▲東北季風或冷氣團南下，後續華南水氣輸入，周末到下周一降雨顯著且濕冷。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

鋒面已經通過東方海面，後續東北季風或冷氣團接力，今天（28日）起到下周各地再度降溫，今天晚間到明天北部、東北部將有降雨，明晚華南雲雨水氣輸入，明天到下周一降雨最顯著，最冷時間點則落在周日清晨，低溫探14度，得等到清明連假才會回溫，不過連假受華南水氣影響可能仍有降雨。

中央氣象署預報員官欣平表示，未來一周天氣重點主要為轉冷，周末到下周一轉濕，特別是中部以北、東半部，將受東北季風或冷氣團，以及華南雲雨等雙重影響，今天上午大台北降溫明顯，中南部則要到明天才能感受氣溫顯著變化。

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昨天到今天鋒面已經通過東方海面，北台灣、東台灣和金馬澎雲量偏多，基隆已出現降雨，台中以南仍可見陽光且有25到26度，北台灣降溫剩17度，與昨天高溫33度相比有明顯區別，北台灣降溫明顯；今天晚間到明天降雨將集中北部、東北部，花東雨勢較零星，中南部降雨不明顯，雲量偏多。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

後續降雨變化方面，官欣平說明，未來一周降雨極大值將落在明天晚間到下周一，明天白天降雨與今天類似，中南部平地沒有什麼降雨，北部、宜蘭降雨明顯，宜蘭降雨量比今天增加。

官欣平進一步指出，明天晚上開始，隨華南雲雨東移，各區降雨機率提升，最明顯降雨落在周日這天，中部山區、北部、宜蘭等地區明天到下周一可能會出現局部大雨，其餘地區多少也有降雨，南部平地降雨零星。

下周二到下周四東北季風影響持續，華南雲雨影響則逐漸消失，官欣平表示，該3天水氣仍多但降雨逐漸減少，中南部山區水氣比較多，其他地區轉乾。

溫度部分，官欣平表示，今天北部、宜蘭降溫至18到19度，中南部和花東今感受不到顯著降溫，不過明天將一路降溫至下周一，冷空氣強度預測為東北季風或大陸冷氣團等級，最冷時間點落在周日清晨。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

官欣平說明，明天到下周一北部、中部以北、花蓮等地整天感受涼，南台灣日夜溫差大，清晨比較冷；最冷時間點北部、宜蘭低溫下探14到15度，清晨和夜間比較有機會出現。

下周二後冷空氣仍影響，不過溫度稍回升，感受仍涼，冷空氣強度預估為東北季風等級，初估下周五後冷空氣影響才會變小。

至於降雪可能性，官欣平分析，在溫度跟水氣可配合下，周日到下周三中部以北、東北部、東部3500公尺以上高山，將有機會降雪。

清明連假天氣方面，官欣平表示，清明連假預估溫度將會回升，但降雨部分仍有一波一波華南水氣移出，不過後期天氣不確性仍高，仍待時間近一點再觀察。

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