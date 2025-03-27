響應324世界結核病日　南投衛生局赴全台最偏遠部落免費篩檢

▲南投縣衛生局響應世界結核病日，赴仁愛鄉華崗部落辦理結核病篩檢活動。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣衛生局響應3月24日「世界結核病日」，日前於全台山路里程最深遠、醫療資源有限的偏村仁愛鄉華崗部落辦理結核病篩檢活動，提供免費健康篩檢，希望鼓勵民眾踴躍參與篩檢，共同朝2035年終結結核病的目標努力。

縣府衛生局表示，結核病具傳染性且潛伏期長，若未及時發現，可能增加社區傳播風險，「早篩檢、早治療」是結核病防治的關鍵策略，該局每年安排胸部X光巡迴車至全縣各鄉鎮市提供免費胸部X光篩檢，25日當天則由衛生局與永信藥品工業股份有限公司、社團法人南投縣青年返鄉服務協會、石龍宮、仁愛鄉衛生所、縣府警察局仁愛分局、華崗派出所等單位共同合作，前進華岡部落為原鄉居民及外籍移工服務。

衛生局說明，南投縣免費胸部X光檢查篩檢對象為50歲以上民眾及12歲以上原鄉居民，每年可篩檢1次；符合資格者可攜帶健保卡、身分證件至各鄉鎮衛生所或醫院接受檢查，若確診結核病，遵循「送藥到手、服藥入口、吃完再走」3步驟，持續服藥6至9個月，可有效治療。

民眾亦可利用「結核病症狀自我篩檢法」觀察自身狀況：主要症狀包含持續咳嗽2週、咳嗽有痰、胸痛、食慾不振與體重減輕，如有相關症狀，建議儘早就醫檢查，相關資訊可至縣府衛生局網站（https://ntshb.tw/hc03ufyff）查詢，或撥打防疫專線049-2220904洽詢。