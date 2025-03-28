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愛心便當遭里民嫌棄！業者心寒　「香腸配3菜」照片曝光

餐廳業者「饕針生鮮嚴選」的招牌香腸便當遭嫌棄。（翻攝畫面）

▲愛心便當「香腸配3菜」菜色遭里民及里長嫌棄，業者心寒發聲。

圖文／鏡週刊

新北市板橋區華福里陳姓里長，6年來每週三都會供一餐，給里內有需要的長者，不過餐廳業者「饕針生鮮嚴選」加入愛心行列，免費送來100個便當，卻被里民嫌棄菜色，當場爆發口角。對此，業者委屈表示，拿出自家熱銷產品，跟里民們分享，卻還被檢討。

餐廳業者「饕針生鮮嚴選」近日送愛心餐，卻遭一名老伯當場洗臉嫌棄，事後於臉書直播解釋，因是生鮮公司，3年來送愛心便當皆是委外，對於里民嫌菜色不佳會「虛心改進」，並向合作的便當店家反映。

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饕針也透露，過去跑遍板橋126個里，送出上萬份的愛心餐點，第一次碰到發愛心便當被嫌棄，而該被嫌棄的菜色，甚至還是他們引以為豪的品項（紹興酒香腸），對於事件相當難過美意被踐踏，也表示未來會持續送暖，但不會再跟這位里長合作了。

另外，業者也在公布直播的附文中道盡委屈，認為發送愛心的「這點小心意」被檢討，做愛心便當是要給弱勢團體有需要的人，不是拿來給里長來充面子的。

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