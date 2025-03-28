板橋代天宮三太子被偷　惡賊「脫祂衣服變賣」...再丟路邊

記者陸運陞／新北報導

新北市板橋區代天宮，日前廟方發現所供奉的哪吒三太子神像遭竊，立即向警方報案，警方擴大調閱監視器，發現為一名男子所為，離去時還以步行、搭乘捷運、公車等方式製造斷點，最後警方循線追查到三峽一處宮廟，經代天宮總幹事指認，順利取回失竊的三太子神像，同時通知該名男子到案說明，但三太子的衣服已被男子脫下變賣。

▲陳男竊取板橋代天宮供奉的三太子，變賣神衣後將神像丟棄在三峽。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，涉嫌竊取神像的47歲陳姓男子，平時無固定工作，與哥哥寄宿在三峽某宮廟內。23日上午10時許，陳男疑因缺錢花用，前往板橋代天宮偷取三太子神像，變賣所穿的神衣後，隨手將神像丟棄於寄宿宮廟外，廟方人員發現，誤認為流浪神明，才將其請回廟內供奉。

▲陳男得手後，走出宮外還探頭查看有無監視器（圖／記者陸運陞翻攝）

警方獲報立即展開調查，調閱監視器發現，陳男得手離去時，透過步行、搭捷運及公車製造斷點，讓警方追查時困難度大增，昨天（27日）傍晚追查到陳男所寄宿的宮廟，並且順利尋回失竊神像，經代天宮洪姓總幹事確認，順利歸還三太子神像。但陳男則不在廟內，警方已通知其到案說明，並依竊盜罪偵辦。

▲三峽廟方人員表示，在路邊看到神像以為是流浪神明，才請回廟內供奉。（圖／記者陸運陞翻攝）