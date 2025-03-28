Manus傳新一輪融資　規模或達數千萬美元

▲Manus AI。（圖／Manus官網）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸AI新創公司推出的Manus，號稱是全球首款AI Agent，引起科技圈關注。在去年底完成一輪融資後，如今傳出Manus水漲船高，計劃以至少5億美元的估值進行新一輪融資，預估融資規模可能達到數千萬美元。

美國科技新聞網站The Information今（28）日報導，Manus AI正在與包括美國風投機構在內的潛在投資者進行談判，計劃以至少5億美元的估值進行新一輪融資。

對此，Manus開發商蝴蝶效應（Butterfly Effect）稱對融資情況不予置評。

知情人士透露，Manus AI團隊近期通過線上和線下方式與部分美國投資者接洽，本輪融資規模可能達到數千萬美元。

其中一位知情人士和另一位了解內情的人士透露，該公司去年底以約1億美元估值（包含所籌資金在內）完成一輪融資。此輪融資由中國科技龍頭騰訊和紅杉資本中國領投，真格基金作為現有投資者參與，後者自2023年公司創立以來便是早期支持者。

報導稱，Manus使用Anthropic的Claude AI模型等工具，平均每項任務需向Anthropic支付2美元。新一輪融資可能使Manus向更多用戶開放。

無獨有偶，《彭博》引述知情人士透露，OpenAI即將完成一輪由軟銀集團領投的400億美元融資，包括Magnetar Capital、Coatue Management、Founders Fund和Altimeter Capital Management在內的投資者正在參與談判。

根據研究公司PitchBook收集的數據，OpenAI的這輪融資將是有史以來規模最大的一輪。這筆交易將使該公司的估值達到3000億美元，幾乎是去年10月融資時1570億美元估值的兩倍。

▼OpenAI也將開啟新一輪融資。（圖／路透）