ChatGPT生圖再升級！製作「專屬LINE貼圖」只要5分鐘　4步驟一次看

▲5分鐘就能做出專屬貼圖。（圖，下同／記者施怡妏攝）



記者施怡妏／綜合報導

近期OpenAI針對其ChatGPT-4o模型進行更新，提升了圖像生成能力，掀起一股創意風潮，不少人將家中的寵物，以及個人照片上傳，請AI製作Q版貼圖，《ETtoday新聞雲》整理出4步驟，只要5分鐘，就能製作專屬LINE貼圖。

步驟一：選擇並上傳照片

選擇一張想要製作成貼圖的照片，可以是自拍照或喜歡的動物圖片。

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步驟二：輸入指令生成貼圖

在對話框中輸入指令，例如「根據照片中的人/動物，製作6/9/12張Q版貼圖，並加入以下字詞：（根據需求列出字詞，若無特定需求可讓GPT自由發揮）」。

步驟三：調整生成結果

約3分鐘後，GPT便會生成對應的貼圖，接著可以根據需求，對生成的貼圖進行細部調整，例如修改貓咪的顏色、字體的大小、人物的風格等等。

步驟四：分割貼圖並去背

若希望將貼圖上傳到LINE販售或自行使用，可請GPT協助，將貼圖分割並去背；值得注意的是，LINE貼圖的大小限制為 370 × 320（寬 × 高）像素， 解析度請設為72dpi以上；色彩模式請設為RGB，每張圖片的檔案大小須小於1MB，且圖片需去背透明處理。

若要生成漫畫的，只需要1步驟。

步驟一：漫畫內容文字

擷取想要轉換成漫畫的文字，並將其貼在GPT對話框中，並以繁體中文呈現，轉換成漫畫。

GPT會生成具有邏輯性的漫畫圖像，由於目前GPT生成繁體中文漫畫的能力尚未完善，文字仍有亂碼，建議使用英文進行輸出，以確保字型和語意的正確性。

《ETtoday新聞雲》記者取用蘇一峰醫師的文章，請AI製作漫畫。文字內容為，「中年男性疼痛血尿，最常見的原因是腎結石尿路結石，或者腎泌尿感染，腹腔癌症也有可能。而尿路結石的疼痛常常可達八九分，已經與生產的陣痛相當，常需打止痛藥，甚至要嗎啡類的止痛藥，長久不處理還可能併發腎衰竭與敗血症！」