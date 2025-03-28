全家新推「抹茶霜淇淋」！買再送「皮克敏周邊」優惠一次看

▲全家合作伊藤園推出「抹茶霜淇淋」。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

抹茶控終於等到了！全家Fami!ce與日本第一茶品牌「伊藤園」攜手合作，4月2日起新推「伊藤園抹茶霜淇淋」，採用100%日本直輸鹿兒島抹茶入料，春日必嚐，4月2日至6日會員在APP隨買跨店取，可享「5支188元優惠」，4月2日至4月29日在實體店舖購買3支霜淇淋，還可獲得「皮克敏水果叉」。

▲全家與日本「伊藤園」合作，新推「伊藤園抹茶霜淇淋」，期間還有合購價69元。（圖／記者林育綾攝）

全家表示，根據外部社群口碑觀察，「抹茶霜淇淋」登上便利商店最受歡迎霜淇淋口味，同時全家銷售數據也顯示，抹茶為每年霜淇淋口味排行前3名常勝軍，最高一個月可賣出300萬支，相當於每秒賣出1支。

為了滿足抹茶愛好者的味蕾，全家Fami!ce今年攜手日本第一茶品牌「伊藤園」，4月2日起推出「伊藤園抹茶霜淇淋」，採用100%日本直輸鹿兒島抹茶，由日本技師精心研發，搭配日本第一「NISSEI日世」霜淇淋機台，確保每一口都能呈現完美的三圈半美味。

▲「伊藤園抹茶霜淇淋」引進鹿兒島100%抹茶。（圖／記者林育綾攝）



鹿兒島縣是日本最大的綠茶生產地，其生產茶葉以有機自然聞名，全家Fami!ce結合伊藤園「自然が好きです。（我喜歡自然）」的品牌理念，以100%鹿兒島抹茶打造出「伊藤園抹茶霜淇淋」，融合抹茶的濃郁與獨特茶韻，入口時帶有微苦的層次感，隨後是絲滑順口的綿密口感，最後留下清新茶香的悠長餘韻，不甜膩、剛剛好的平衡風味，讓人忍不住一口接一口，最純粹的抹茶風味，無需遠赴日本，就能在「全家」輕鬆品味。

▲全家抹茶季也推出母親節蛋糕預購。（圖／業者提供）



在全家抹茶季期間，母親節也推出百項商品預購中，首推亞尼克「宇治抹茶生乳捲」，使用珍貴的石臼研磨堀井七茗園抹茶，調製北海道奶霜，清爽不苦澀，更帶出茶之甘甜尾韻。七見櫻堂「柚凝抹茶柚香蛋糕捲」嚴選日本山口縣柚子粉，搭配西尾抹茶所製作的抹茶慕斯，冷凍、冷藏吃皆適合。熊夫人甜點「抹茶紅豆茉莉花琴酒」，抹茶生巧克力的苦甜，搭配紅豆泥特有的濃郁，帶出茉莉花尾韻停留在口中。

●7-11抹茶拿鐵、抹茶甜點

7-11 近來推出CITY CAFE濃茶拿鐵系列，新升級「福岡八女濃抹茶拿鐵」、「鹿兒島濃焙茶拿鐵」，加量50%抹茶粉，即日起至4月1日線上線下同步，濃茶拿鐵系列「任選2杯99元」。

▲7-11推出抹茶新品，CITY CAFE「濃茶拿鐵系列」期間限定「任選2杯99元」。（圖／業者提供）

今年升級的「福岡八女濃抹茶拿鐵」，嚴選日本八女抹茶，以更濃郁的茶香展現抹茶深厚層次。不僅強化既有抹茶飲品，更首次導入「鹿兒島濃焙茶拿鐵」，焙茶溫潤茶感與獨特熟成香氣，搭配綿密牛奶，溫潤順口。

同步推薦抹茶甜點新品，7-11與日本京都宇治百年抹茶名店「伊藤久右衛門」聯名，推出「抹茶生巧克力生乳捲」售價59元、「白玉紅豆抹茶奶酪」售價49元，添加日本宇治抹茶粉，茶香濃郁、鮮甜回甘，即日起至4月1日期間也加入OPEN超值組合餐。