托嬰中心讓女嬰趴睡害窒息亡！　竹市府勒令停業、公布負責人姓名

▲新竹五星好評托嬰中心收托4月大女嬰，卻讓孩子趴睡40分鐘導致窒息，送醫搶救亡。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者戴若涵／新竹報導

新竹市一名媽媽指控，將4個月大的女兒送到5星好評的托嬰中心，孩子卻被中心放在地墊上趴睡近40分鐘窒息。而女嬰經搶救14天不治。新竹市府勒令該托嬰中心停業，將公布名稱、負責人姓名。

新竹市近日發生托嬰中心照顧不當，導致幼兒不幸身亡的事件，市府代理市長邱臣遠對此深感痛心，並表示絕不能容忍類似事件發生，立即責成社會處對該托嬰中心從嚴處分。



社會處說明，目前本案評估並認定該托嬰中心確有違反《兒童及少年福利與權益保障法》第83條第1款之規定，除依同法第107條規定處24萬元罰鍰，並要求該托嬰中心限期提出改善計畫外，另基於公益上之必要，市府對該托嬰中心將再依法勒令停辦，並公布其名稱及負責人姓名，以維護幼兒安全與權益。



社會處指出，後續因該托嬰中心停業後，原送托的近70名幼兒，市府將全力協助轉托，市府瞭解家長轉托期待與需求，並提供相關托育補助規定、鄰近托嬰機構、居家托育人員及幼兒園等資源供家長參考。



社會處強調，確保幼兒獲得良好照顧是市府與所有第一線托育從業者的共同責任，也呼籲托嬰中心業者及托育人員應提升照顧品質，確保幼兒在安全、適切的環境中健康成長。