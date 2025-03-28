新竹市府移花接木議員照片　裙子變褲子「還改穿球鞋」

▲新竹市議員劉彥伶不滿市府移花接木照片。（圖／翻攝自Facebook／劉彥伶 新竹市議員，下同）

記者劉人豪／新竹報導

新竹市議員劉彥伶不滿指出，25日參加市府在關東圖書館舉辦「客家食事」活動，沒想到照片竟遭惡意竄改，原本的短靴變成了布鞋，裙子變成了很奇怪的褲子，怒批市府照片都可以隨意篡改造假移花接木，其他新聞稿的真實性恐怕也是一場空。

劉彥伶於臉書發文指出，身為客家籍議員長期關心客家事務，出席週二市府在關東圖書館舉辦「客家食事」活動表達關心，深夜去看市府發的新聞稿，沒想到照片竟遭惡意竄改，原本的短靴變成了布鞋，裙子變成了很奇怪的褲子? 看完之後非但覺得沒有傷害，反而油然生起一股悲哀情緒，原來我們新竹市政倒退，都是從上到下，尸位素餐，無心市政，只會造假。

劉彥伶表示， 市府對出席活動之後修改照片的行為舉止充滿了嘲諷、貶義、輕蔑，恣意更改我的外觀、肖像權，意圖不明。市府的誠信跟控管能力現形，照片都可以隨意篡改造假移花接木，其他新聞稿的真實性恐怕也是一場空，市府其他言行，是真是假，誠信全無，可信度危機。棒球場之前不讓議員關心，揭露出來的造假層面又佔了多少？自由車場會不會也會面臨同樣的情形？

劉彥伶批，市府負責此事的公務人員是如何對待自己的這份工作？上樑不正下樑歪，價值觀和是非觀念都有問題，市政空轉恐怕也是都在做這些無關市政的事，連邀請媒體來的活動都可以輕而易舉的造假，不懂動機為何？目中無人！4. 以後參加市府活動之前都要先自拍一下今天的穿搭以免遭惡意修改醜化？