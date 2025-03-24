科技大廠處長「想看妳脫光」色撩前女友　妻Google Maps追蹤抓猴

▲知名科技大廠處長發生婚外情，與前女友舊情復燃，頻繁約會偷情。（示意圖／pixabay）



圖文／鏡週刊

新竹一名人妻小霞（化名）指控，其丈夫阿偉（化名）任職於知名科技集團，外派越南期間，長期透過LINE與前女友萱萱（化名）互傳曖昧訊息，內容不堪入目。小霞憤而提告萱萱，經法院審理判賠15萬元。

小霞與阿偉在2005年步入婚姻，婚後育有2名未成年子女。阿偉婚後被公司外派至越南擔任處長，長期分離導致夫妻感情疏遠婚變。小霞在阿偉手機發現老公一直用LINE跟萱萱搞曖昧。

從兩人LINE對話紀錄可見大量露骨訊息，包含「想你脫光光的樣子，想著怎樣把你吃掉」、「再次進入我身體會有犯罪感」、「我應該是直接輕堵你嘴不給說話吧」、「我會當個理性感性兼具的可愛女人」等煽情字眼。

阿偉更在LINE記事本記錄著兩人交往的點點滴滴，就連從越南回國後，也迫不及待馬上連絡萱萱。兩人婚外情並非僅止於網路互動，小霞透過阿偉的Google Maps行車記錄追蹤到兩人約會行蹤，雙方濃情密意玩遍北部地區，包括宵夜聚餐、高爾夫球運動、港式餐廳用餐、寵物店選購寵物推車或逛百貨跟賣場。

小霞認為，阿偉與萱萱的不倫戀是她婚姻破裂的導火線。離婚後，萱萱前往阿偉外派地同居，並在社群公開炫耀兩人關係，加劇了小霞的心理痛苦，使她罹患憂鬱症，並接受長達一年的精神科治療。

台北地方法院審理後認定，雖然小霞提出的證據無法直接證明阿偉和萱萱有發生性行為，但兩人過於頻繁且親密的互動，已超出一般社交或友誼的界線，因此構成侵害配偶權，最終判決萱萱應賠15萬元。



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