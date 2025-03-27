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新竹4月大女嬰趴睡窒息！搶救14天亡　社會處開罰托嬰中心24萬

▲▼生小孩,育兒,寶寶,嬰兒。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲新竹4個月大女嬰在托嬰中心窒息，送醫搶救14天後宣告不治。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者楊永盛、戴若涵／新竹報導

新竹市一名媽媽指控，4個月大的女兒送到托嬰中心，孩子卻被中心放在地墊上趴睡近40分鐘，孩子因窒息送醫。而女嬰經搶救14天後，仍不幸不治。 針對此案，新竹市政府社會處針對托嬰中心開罰24萬元，並要求中心限期提出改善計畫。

新竹市政府指出，社會處接獲通報後，隨即展開調查程序，除了進行稽查並保全監視器畫面外，亦於25日召開專案會議。經市府評估認定，該托嬰中心違反《兒童及少年福利與權益保障法》第83條規定，將依同法第107條處以24萬元罰鍰，並要求限期提出改善計畫。

社會處表示，該托嬰中心於11日發生幼兒於受托期間送醫事件，24日該名幼兒往生。發生當日社會處接獲通報後即進行調查程序，除進行稽查、案件調查並保全監視器畫面外，並於3月25日召開專案會議，邀請醫療、法律及幼教專家學者進行討論，後續市府評估並認定該托嬰中心有違反《兒童及少年福利與權益保障法》第83條第1款之規定，故依同法第107條之規定處24萬元罰鍰，並要求該托嬰中心限期提出改善計畫。

代理市長邱臣遠表示，對於托嬰中心發生此憾事感到十分痛心，並已第一時間責成社會處透過社工即刻關懷與協助，依家戶需求提供關懷服務及心理諮商資源。此外，市府將依法進行處分，同時全力協助其他家長辦理轉托事宜，確保幼兒的照顧權益。

社會處說明，目前該托嬰中心仍收托70名嬰幼兒，因受處分後托嬰中心將被取消準公共化托嬰中心資格及補助，後續市府將依規給予家長延長3個月托育補助，並協助進行轉托確保幼兒獲得妥善照顧。

社會處提醒，為確保幼兒獲得良好照顧，托嬰中心應善盡職責，隨時關注幼兒的活動與生理狀態，確保安全無虞，並防止類似憾事再度發生。

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