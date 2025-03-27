4月大女嬰趴睡40分窒息！送醫搶救14天亡　母控托嬰中心人為疏失

▲4個月大女嬰送托嬰中心，結果趴在地墊上近40分鐘，窒息送醫搶救14天不治。（示意圖／LibreStock）

記者劉人豪／新竹報導



新竹一名媽媽指控，將一4個多月大的女兒，送到東區某托嬰中心，沒想到托嬰中心讓女兒，趴在地墊上將近40分鐘，導致窒息送醫，於24日不治。對此，新竹市議員劉彥伶指出，強烈要求市府務必介入調查，勿讓同樣的事情再次發生。

一名媽媽在臉書社團《新竹大小事》PO文指出，女兒送托新竹東區某托嬰中心，3月11日因托育人員人為疏忽，導致趴睡窒息仍在加護病房觀察中，情況相當不樂觀。事後看監視器才發現，竟然讓一個才4個月多大，剛會翻身的小嬰兒，趴在地墊上將近40分鐘，沒人理她，「我試問你們大家誰會這樣對待及照顧小嬰兒」。

該名媽媽不滿指出，標榜不趴睡，學費還不便宜，實質的照護竟然如此，「我很痛心，我很難過也很無助，我可憐的女兒，媽媽愛你，希望你可以撐下去，不要忘記呼吸，不要忘記爸爸媽媽還在這裡，再懇請大家集氣！需要力量渡過難關」。

劉彥伶指出，今（27）日收到消息，孩童已經走，並表示已與社會處聯繫，目前第一時間都已掌握相關狀況，因事件仍在調查中，相關細節持續協助中，強烈要求市府務必介入調查，勿讓同樣的事情再次發生，並表示如果有確切的事證就會依法裁罰。