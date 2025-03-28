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社會 社會焦點 保障人權

被通知出院怒拿菜刀砍護理站　莽男下場被判刑5個月

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿財（化名）前年11月間因醫療糾紛心生不滿，竟在被通知出院後，持菜刀跑到護理站理論，還怒砍護理站準備室的大門，因而挨告。高雄地院法官日前審理此案，並依妨害醫事人員執行醫療業務罪，判處阿財有期徒刑5個月，得易科罰金15萬元。

▲▼ 醫療工作者,醫院,醫師,醫生 。（圖／VCG）

▲阿財因醫療糾紛心生不滿，竟持刀跑到護理站理論。（示意圖／VCG，非本案當事人及事發地點。）

判決書中記載，阿財因病住院治療，2023年11月間接獲出院通知，他不滿醫院的處置，竟在隔日持菜刀跑到護理站找醫師理論，當時在場的醫事人員擔心遭到攻擊，馬上躲進護理站準備室並將大門上鎖，他竟追上去持刀大力揮砍，意圖破壞準備室大門。

事後阿財被院方報警逮捕，對於上述犯行，他均坦承不諱，但堅決否認有殺人犯意。醫院保全證稱，阿財當時只有提到先前醫療糾紛的事情，沒有說要殺死誰，他看到每一個人都很激動，也有持刀追保全，然後說「保全來對我沒什麼用」、「我不會怕你們」等話。

檢方認為，從現場證據、證人證詞看來，阿財主要是持刀作勢對人攻擊、破壞門鎖，並未做出確實有可能致人於死的行為，難以認定涉犯殺人未遂罪，因此這部分予以不起訴處分，僅依違反醫療法將他起訴。

高雄地院法官表示，阿財未能以理性、和平手段處理糾紛，竟持刀恐嚇及妨害醫事人員，嚴重破壞醫病關係，行為確實不應該，考量到他已經坦承犯行，最終依妨害醫事人員執行醫療業務罪，判處他有期徒刑5個月，得易科罰金15萬元，全案仍可上訴。

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