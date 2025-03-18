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社會 社會焦點 保障人權

嗆警「骯髒小孩」　高雄男脫口3句話代價拘役30日

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿興（化名）去年9月間因故與警員起爭執，竟當場嗆聲「不然你在嗆三小啦」、「X你娘」、「骯髒小孩」等話，結果反而害自己吃上官司，日前被高雄地院法官依侮辱公務員罪判處拘役30日，得易科罰金3萬元。

尖叫,生氣,憤怒,難過,崩潰,吵架,罵人（示意圖／CFP）

▲阿興罵警員三字經等髒話，結果卻害慘自己。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，去年9月間在某民宅前，阿興明知警員是依法執行職務的公務員，竟基於侮辱公務人員的犯意，當場以「X你娘、骯髒小孩、你娘機X」等不雅言詞侮辱警員，因而挨告。

高雄地院法官認為，「X你娘、骯髒小孩、你娘機X」等言詞，依照社會一般人的認知，確實足以貶損挨罵之人的社會評價、人格尊嚴，而且阿興是在多數人得以共見共聞的公開場合之下說出這些話，明顯已經逾越一般人可以合理忍受的範圍。

再者，法官表示，是阿興先對警員放話「不然你在嗆三小啦」，經警員質問仍一再辱罵，足認他是基於妨害公務的主觀目的，對公務員產生精神上壓力、干擾公務員執行公務，確實符合侮辱公務員罪的要件，考量到他終能坦認犯行，只是尚未與受害警員達成和解或予以賠償，最終依侮辱公務員罪判處他拘役30日，得易科罰金3萬元，全案仍可上訴。

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