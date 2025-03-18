理智斷線拿筷子戳護理師　莽男辯「表達想吃飯」下場慘了

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿忠（化名）去年2月在高雄某醫院住院期間，因細故與護理師發生爭執，竟作勢掌摑、持筷子戳腹部，挨告之後卻辯稱自己拿筷子是想表示要吃飯的意思。高雄地院法官日前審理此案，並依妨害醫事人員執行醫療業務罪，判處阿忠有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。

▲阿忠因細故與護理師起爭執，最後卻害自己吃上官司。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿忠去年2月間因住院與護理師起爭執，心生不滿，竟朝護理站櫃檯丟擲病歷，甚至作勢掌摑、持筷子戳腹部攻擊護理師，因而挨告。

阿忠辯稱，當時是因為太生氣，理論過程中一時失去理智才會丟病歷，但他只是把手舉高，並非作勢打人，拿筷子也是表示想吃飯的意思，沒有要戳護理師腹部的意圖。

不過，阿忠的脫序行為不僅有護理師的證詞為證，還有監視器畫面等證據佐證。檢方認為，阿忠與護理師素不相識，護理師沒有設詞陷害他的動機，證詞真實性很高，而且證詞內容也與監視器畫面相符，因此認定本案事證明確，訊後依法將阿忠起訴。

高雄地院法官表示，阿忠僅因一時情緒失控，就對護理師施以恐嚇、妨害護理師執行醫療業務，不僅損害醫病關係，也間接影響到其他病人的權益，考量到護理師已經同意不再追究此事，最終依妨害醫事人員執行醫療業務罪，判處阿忠有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。