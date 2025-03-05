「圍籬只保固到中颱」被強颱吹倒砸壞車　業者要賠27萬

記者黃翊婷／綜合報導

去年7月間強颱凱米登陸台灣，帶來強風豪雨，重創台灣南部，當時高雄一名車主將愛車停放在工地旁邊，卻被圍籬砸壞，因而決定向業者提告求償27萬餘元的維修費用。高雄地院法官認為，業者使用的圍籬僅保固中度颱風（含）以下，面對強ㄊ來襲，卻沒有即時加固防颱措施，難認已經盡到相當的注意義務，最終判業者應賠償車主27萬5593元。

▲工地圍籬被颱風吹倒，法官判業者應賠償車主維修費用。圖為高雄地院。（資料照／記者陳宏瑞攝）

車主在判決書中主張，去年7月間他將愛車停在高雄市某工地旁邊，該工地周圍設有圍籬，後來凱米颱風登陸台灣本島，施工單位卻疏於注意圍籬設置是否有欠缺，也沒有加強防颱措施，導致圍籬傾倒，砸壞停在旁邊的汽車，他的愛車也因此受損，所以決定對業者提告求償27萬5593元的維修費用。

業者辯稱，工地圍籬是防颱型圍籬，設置或保管並無缺失，他們已經盡到善良管理人的注意義務，應當無需負擔損害賠償之責；縱使認定他們應該負起損害賠償責任，車主在颱風天將車輛停放在戶外，顯然也有過失。

不過，高雄地院法官表示，依據業者提出的簡易合約內容記載，該圍籬僅保固中度颱風（含）以下，但事發當天上午，在氣象署發布的颱風警報中，凱米已經轉為強颱，颱風中心持續往台灣本島靠近，業者明知圍籬無法抵擋強颱的風力，仍沒有即時進行加固防颱措施，難認已盡到相當的注意義務。

至於颱風天車主將車輛停放在戶外是否有過失，法官認為，這部分業者並未說明車主將車輛停在戶外，有違反那些注意義務，因此不予採信，最終裁定業者應賠償車主27萬5593元，全案仍可上訴。

▼去年7月凱米颱風來襲，強風豪雨重創台灣南部。（資料照／記者賴文萱翻攝）