人夫喝到酒客變房客　一聲「大嫂」要賠40萬

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻控訴，丈夫阿哲（化名）在婚姻關係存續期間外遇小吃店陪酒女侍小美（化名），兩人不僅會在女方住處過夜，友人甚至會稱呼女方為「大嫂」，讓她無法接受，憤而決定對兩人提告求償50萬元。高雄地院法官日前審理之後，判阿哲和小美應連帶賠償40萬元較為適當。

▲小美否認與已婚的阿哲發生不正當交往關係。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，小美明知阿哲為有婦之夫，仍在2023年7月至2024年7月間發展成男女交往的親密關係，不僅以情侶關係自居，還做出親吻、擁抱等親密行為，兩人甚至會在女方住處過夜，種種行為顯然已經侵害到她的配偶權，因而決定提告求償50萬元。

阿哲和小美則辯稱，兩人是在小吃店認識的，擔任陪酒女侍的小美為了獲得客人青睞，才會與酒客有比較親近的互動；至於阿哲住在小美家這件事情，是因為阿哲自2023年5月起向小美租房子，兩人是租客與房東的關係，居住期間都是使用不同房間，並無任何侵害配偶權的事情發生。

然而，證人卻表示，朋友都知道阿哲和小美是情侶關係，阿哲甚至請他稱呼小美為「大嫂」，說小美是女朋友，他看過兩人一同進出同一間房間，還聽過他們吵架很多次，「我每次去都會聽到小美常講出『沒名分』這句話。」

高雄地院法官認為，若非小美知道阿哲已婚，阿哲對外均稱呼她為女朋友，她應當不會自認為沒有名分，也不會因此與阿哲吵架，更不會當庭質問證人自己什麼時候說過這句話；此外，依據人妻出示的監視器畫面截圖證據，兩人確實曾在住處及小吃店做出親吻、擁抱等行為，最終不採信他們的說詞，並裁定兩人應連帶賠償人妻40萬元，全案仍可上訴。

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