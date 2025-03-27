酥皮升級3.0版！德克士「黑金脆皮雞腿」新上市　會員8折起嚐鮮

▲德克士脆皮炸雞重磅推出全新「黑金脆皮手槍腿」 。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

美式炸雞品牌「德克士脆皮炸雞」重磅推出全新「黑金脆皮手槍腿」，黑色外型吸睛度十足，嚴選高品質雞腿肉搭配數十種麻辣醃料醃製入味，打造豐富辣味口感，3月28日起於全門市上市，還可享限時8折起優惠。

▲「黑金脆皮手槍腿」超吸睛。

德克士脆皮炸雞推出脆皮炸雞3.0版本「黑金脆皮手槍腿」，精選品質雞腿肉搭配數十種麻辣醃料醃製入味，並把酥皮升級，炸粉以可可粉為原料，透過獨家研發的低溫真空蒸發技術、高溫瞬時裹漿技術打造更脆口的「黑色脆皮」，鎖住肉汁，最外層撒上大蒜、洋蔥等8種辛香料灑粉，每隻售價165元，3月28日起正式開賣。

歡慶新品上市，3月28日起至4月30日會員可享黑金脆皮手槍腿限時優惠，尊享會員享單品8折優惠、集享會員享88折優惠；新註冊會員入會禮則再加碼原味或辣味咔滋脆皮手槍腿8折優惠券2張。

▲▼德克士脆皮炸雞重磅推出全新「黑金脆皮手槍腿」 。（圖／業者提供）

▲德州美墨炸雞推出全新「美式鹽酥雞辣醬飯」。

另一美式炸雞品牌「德州美墨炸雞」本月也推出新品「美式鹽酥雞辣醬飯」，不同於傳統台式鹽酥雞，特意使用西式辛香料調配出的美式鹽酥雞做為主角，帶有獨特異國風味，再搭配香濃墨西哥肉醬飯，火辣口感超開胃，全門市都能吃到。