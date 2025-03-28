移民署新住民體驗客家文化DIY　碰撞出「新台客」創意

▲移民署南區事務大隊屏東縣服務站舉辦客家美食文化課程。（圖／移民署屏東縣服務站提供）

記者陳崑福／屏東報導

為讓居住在臺灣的新住民更加認識臺灣多元文化之美，並與在地網絡單位合力提升新住民家庭親職教育，移民署南區事務大隊屏東縣服務站近日透過屏東縣政府客家事務處推薦，邀請有多年教學經驗的鍾素瑛老師前來分享客家文化。

課程除介紹客家飲食、年節慶典等傳統文化特點，並以客家童謠帶動唱方式，教導學員簡單的客家語外，還安排客家麻糬及檳榔扇彩繪 DIY 活動，以寓教於樂方式讓新住民家庭體驗客家傳統的迷人魅力，豐富的課程讓當日參與的學員收穫良多，直呼還想參加。

鍾素瑛老師先以客家童謠「數字歌」教唱開場，用活潑的音節與發音與大家打成一片，朗朗上口的旋律讓學員快速學會簡單的客家單詞。隨後介紹客家美食環節，她除講解客家傳統的菜包、水板、紅粄、草仔粿等美食，現場也準備杵與臼讓學員體驗「打糍粑」。

糍粑又稱為麻糬，麻糬在客家文化中佔據重要地位，除了日常飲食外，更是客家人婚喪喜慶、祭拜祖先時的必備食品，在客家人的生活中，麻糬承載了濃厚的鄉情與兒時回憶。檳榔扇製作則是讓學員利用顏料彩繪、客家花布拼貼等，發揮創意變成美麗的工藝品。

來自印尼的小燕表示，印尼華人裡也有許多客家人，大多來自福建省、廣東省，她就是客家華人後代，對於客家文化特別有感觸，飲食方面，麻糬除了沾花生粉、芝麻粉，也會沾椰糖吃。而在客家炒粄條也會使用印尼辣椒、蝦醬等調料，口感多元豐富。

而來自越南的阿雪很開心和大家分享自己彩繪的檳榔扇，她將越南國旗彩繪在扇面，並搭配客家花布拼貼，創意出獨一無二的「新台客」扇子。她表示，越南南部炎熱，家家戶戶都會就地取材，用檳榔鞘或芭蕉葉編織製作扇子，不過這還是頭一次彩繪檳榔扇，過程與經驗都非常有趣。

屏東縣服務站主任武淑賢表示，移民署屏東站每個月皆舉辦家庭教育及居停留法令宣導課程，除協助新住民適應臺灣社會，持續落實照顧新住民措施，也在課程設計中帶入親子互動及多元文化認識等環節，致力培育新住民及其子女發展成為國家新力量。

另外移民署「114 年新住民子女多元文化培育營–媒體體驗」活動已經開始，規劃媒體識讀能力及運用數位媒體等課程，並安排實地參訪媒體機構，報名時間即日起至114 年 4 月 14 日(星期一)止(郵戳為憑)，相關資訊請上移民署網站查詢，或洽 02-23889393 分機 2372(張小姐)，歡迎高中(職)以上在學之新住民子女及國人子女踴躍報名參加。